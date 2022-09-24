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≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45150
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
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В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1002
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 00:19
#30
Комментарий проходит проверку.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1002
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 00:22
#31
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18176
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 00:24
#32
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Тут уже больше тысячи комментов..
Почему у нас мало?

редактор картинок онлайн
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1002
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 00:33
#33
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
462
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 25.09.22 - 00:44
#34
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Всю вчерашнюю ночь консультировал россиян в чатах, тех кто прибывают в Казахстан и в Костанай в частности, рассказывал как искать квартиры, где размещать объявления. По Костанаю - рекомендовал им искать квартиры в Рудном и Тобыле, если у людей была проблема с наличкой. Двух людей пригласил на погостить. Сейчас просто модерирую группы, режу спам, скам и фашистскую пропаганду.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18176
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 01:34
#35
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Цитата:
Артем Марусич:
фашистскую пропаганду.

Дуров даже повыкидывал пропагандисткие российские сайты с телеграмма, где они призывали вырезать всех украинцев и их детей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8890
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 01:43
#36
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Цитата:
Артем Марусич:
Всю вчерашнюю ночь консультировал россиян в чатах, тех кто прибывают в Казахстан и в Костанай в частности, рассказывал как искать квартиры, где размещать объявления.

На ОЛХ и Крыше,Вы это им всю ночь рассказывали?
Скажите пожалуйста какие объявления хотят размещать Россияне?
Цитата:
Артем Марусич:
рекомендовал им искать квартиры в Рудном и Тобыле,

Да ну?И как успешно?
Не знаю как в Рудном но в ЗТБ они точно ничего не найдут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18176
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 01:43
#37
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А нельзя ли попросить Путина, чтоб и девушек от 18ти до 30ти мобилизовал?
Глядишь, и сотни тысяч девушек к нам поедут..
По нашим законам можно брать четверых в жены..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18176
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 01:45
#38
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У меня тот, которого с границы жду, перешел ее уже, просит еще троих расселить..
Может кто из тех, кто сочувствует российскому народу, поможет?
Где наши понторезы то, сваих не брасаем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18176
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 01:57
#39
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Кстати..



На что ответил Шойгу

По поводу Указа о частичной мобилизации. Общий мобилизационный ресурс в РФ составляет почти 25 млн человек — это военнослужащие из запаса, имеющие военный опыт и ВУС, сообщил министр.



Так что правильно делают ребятки..
Москва готова мобилизовать еще 24 миллиона..
Это уже от себя..

[Исправлено: 111, 25.09.2022 - 01:58]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11481
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 02:13
#40
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Я с командировки тоже с рюкзаком иду по городу. Походу и меня теперь будут принимать за "уклониста". Может так и с Абайкай познакомлюсь. Подойдёт ко мне скажет с России? Я ему ага.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18176
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 02:15
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя помощь русскому народу



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18176
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 02:20
#42
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Сегодня под закрытие в Астыкжане всего пять авто.
Две из них, вдали девятки или как их там, россияне коробками что то там накупают..
В Астыкжане мало народа, но россиян сразу как то видно, шумно и весело..
Человек десять их там было..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18176
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 02:25
#43
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Путин об этих людях, не хотящих за него умирать и убивать..



Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, — заявил президент.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11481
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 25.09.22 - 02:49
#44
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России нужно срочно остановить эту мобилизацию. Это уже какое то безумие. Есть же силовые структуры милиция, ОМОН. И тд. Есть армия, Зачем гражданских трогать. В конце концов есть кинжалы, сарматы, воеводы, пойседоны. Или их применят когда уже всех парней убьют.
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