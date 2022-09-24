Отправлено: - 21:45

Эл-починно:

я вообще не понимаю раздутия новости о мобилизации. В США как минимум 9-ть раз она проходила. И никакие СМИ не вякали.

Цитата:А в России три раза за последние 100 летВ 1914В 1941И вот сейчасПоэтому и такой ажиотажЯвно сейчас не такой наплыв патриотов как в 1941И явно уже не 1914 когда крестьяне в порыве верности царю шли защищать братушек сербовБольше походит на то если бы мобилизацию провели в конце 1916 года когда в России люди уже понимали что война ведётся преступная и ненужнаяТак что Путин выстрелил себе во вторую ногу раздавая оружие тем кто не очень то его и любитСкоро все эти орды мобилизованных когда попадут под первый обстрел обернут оружие против частей ВВ и ФСБ которые будут стоять за нимиНе зря же Путин чеченцев не стал призывать,понимал что ещё этого ему не хватало а в военкоматах мужики уже дерутся видео уже полноВ Омске к примеру мужики начали бить полицию и требовать чтобы они с ними в автобусы садились и ехали воеватьНачинается....