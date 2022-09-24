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≡ "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45150
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 11:03
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Депутаты сената и мажилиса парламента отреагировали на недавние заявления в адрес Казахстана, с которыми выступил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Они решительно осудили его за высокомерные, недружественные и необоснованные высказывания.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1032
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 22:43
#60
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Цитата:
abaika95:
Лавр хоть и уборщик

причем тут Сергей Викторович, и с чего он вдруг стал уборщиком?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17233
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 22:55
#61
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Цитата:
lavprof:
причем тут Сергей Викторович, и с чего он вдруг стал уборщиком?

Не обращайте внимания. Он и меня в школьные учителя определил. Видимо сказывается последствие неудачного выбора собственной профессии :lol:
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