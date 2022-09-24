Отправлено: - 22:55

lavprof:

причем тут Сергей Викторович, и с чего он вдруг стал уборщиком?

Цитата:Не обращайте внимания. Он и меня в школьные учителя определил. Видимо сказывается последствие неудачного выбора собственной профессии