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"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45150
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:35
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13016
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 24.09.22 - 21:37
По городу толпами ходят пацаны с рюкзаками ищут где упасть отдохнуть
Подошёл к такой группе
Спросил россияне?
Их как ошпарило вопросом
Да и улыбаются заискивающе
Здрасьте
Здрасьте
Откуда прибыли?
С ЕКБ мы,тут товарищ живёт вот ждём когда подъедет (напряжённо)
Квартиру нашли?
Нет ещё,думаем на пару суток снять а потом по области разъехаться говорят что в рудном или лисаковске остались квартиры на долгий срок,нам главное чтобы интернет был(видно что боятся отвечать мало ли что)
Программисты?
Да почти,айтишники
Хорошая профессия отвечаю я
Парни переглядываются и расплываются в улыбке
Поговорили немного об айти сфере
Парни разговорились понимая что я не нацик пришел их тут выгонять
Спрашивают где можно не дорого покушать в городе только не мак,в маке уже были)
Посоветовал лагманную на Гашека,тандыр и мою узбечку также денерки центральные,кафе городок
Спросил что в России происходит?
Отвечают что бред там происходит,тягают всех подряд,они на созвоне с друзьями оставшимися там так вот чуть ли не целыми офисами в военкомат забирают по всей видимости работают через кадры
Стариков под 60 лет тягают
Больных людей
Видимо военкоматам плевать,они план выполняют
Тут подъехал их встречающий
Попрощались
Подошёл к такой группе
Спросил россияне?
Их как ошпарило вопросом
Да и улыбаются заискивающе
Здрасьте
Здрасьте
Откуда прибыли?
С ЕКБ мы,тут товарищ живёт вот ждём когда подъедет (напряжённо)
Квартиру нашли?
Нет ещё,думаем на пару суток снять а потом по области разъехаться говорят что в рудном или лисаковске остались квартиры на долгий срок,нам главное чтобы интернет был(видно что боятся отвечать мало ли что)
Программисты?
Да почти,айтишники
Хорошая профессия отвечаю я
Парни переглядываются и расплываются в улыбке
Поговорили немного об айти сфере
Парни разговорились понимая что я не нацик пришел их тут выгонять
Спрашивают где можно не дорого покушать в городе только не мак,в маке уже были)
Посоветовал лагманную на Гашека,тандыр и мою узбечку также денерки центральные,кафе городок
Спросил что в России происходит?
Отвечают что бред там происходит,тягают всех подряд,они на созвоне с друзьями оставшимися там так вот чуть ли не целыми офисами в военкомат забирают по всей видимости работают через кадры
Стариков под 60 лет тягают
Больных людей
Видимо военкоматам плевать,они план выполняют
Тут подъехал их встречающий
Попрощались
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:38
Поток этих несчастных людей бешенный, забирают всех говорят, кривых больных, сейчас историю рассказали, больного отпинали своими дубинками соседа на глазах у всего дома и повезли в военкомат..
Ну и от страха все кто мог, начали бежать..
Ну и от страха все кто мог, начали бежать..
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:42
Цитата:
Не знаю как в Костанае, а в Рудном российских авто с какими то непонятными регионами, по 5-6 у каждого двора..
Раньше были 174 и 74 по моему, сейчас разные какие то..
Не грязные, но пыльные от дороги стоят.
До меня приехали 196 регион.
Около гостиниц вообще одни российки..
abaika95:
По городу толпами ходят пацаны с рюкзаками ищут где упасть отдохнуть
По городу толпами ходят пацаны с рюкзаками ищут где упасть отдохнуть
Не знаю как в Костанае, а в Рудном российских авто с какими то непонятными регионами, по 5-6 у каждого двора..
Раньше были 174 и 74 по моему, сейчас разные какие то..
Не грязные, но пыльные от дороги стоят.
До меня приехали 196 регион.
Около гостиниц вообще одни российки..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13016
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 24.09.22 - 21:45
Цитата:
А в России три раза за последние 100 лет
В 1914
В 1941
И вот сейчас
Поэтому и такой ажиотаж
Явно сейчас не такой наплыв патриотов как в 1941
И явно уже не 1914 когда крестьяне в порыве верности царю шли защищать братушек сербов
Больше походит на то если бы мобилизацию провели в конце 1916 года когда в России люди уже понимали что война ведётся преступная и ненужная
Так что Путин выстрелил себе во вторую ногу раздавая оружие тем кто не очень то его и любит
Скоро все эти орды мобилизованных когда попадут под первый обстрел обернут оружие против частей ВВ и ФСБ которые будут стоять за ними
Не зря же Путин чеченцев не стал призывать,понимал что ещё этого ему не хватало а в военкоматах мужики уже дерутся видео уже полно
В Омске к примеру мужики начали бить полицию и требовать чтобы они с ними в автобусы садились и ехали воевать
Начинается....
Эл-починно:
я вообще не понимаю раздутия новости о мобилизации. В США как минимум 9-ть раз она проходила. И никакие СМИ не вякали.
я вообще не понимаю раздутия новости о мобилизации. В США как минимум 9-ть раз она проходила. И никакие СМИ не вякали.
А в России три раза за последние 100 лет
В 1914
В 1941
И вот сейчас
Поэтому и такой ажиотаж
Явно сейчас не такой наплыв патриотов как в 1941
И явно уже не 1914 когда крестьяне в порыве верности царю шли защищать братушек сербов
Больше походит на то если бы мобилизацию провели в конце 1916 года когда в России люди уже понимали что война ведётся преступная и ненужная
Так что Путин выстрелил себе во вторую ногу раздавая оружие тем кто не очень то его и любит
Скоро все эти орды мобилизованных когда попадут под первый обстрел обернут оружие против частей ВВ и ФСБ которые будут стоять за ними
Не зря же Путин чеченцев не стал призывать,понимал что ещё этого ему не хватало а в военкоматах мужики уже дерутся видео уже полно
В Омске к примеру мужики начали бить полицию и требовать чтобы они с ними в автобусы садились и ехали воевать
Начинается....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 389
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 24.09.22 - 21:49
Медведев хотел создать общество потребителей, вот и результат. Из школьной программы выкинули "Как закалялась сталь" и другие произведения, воспитывающие патриотизм. Вместо них впихнули ересь европейскую. Те кто сейчас штурмует военкоматы, я уверен, воспитаны семьей, в которой почитают дедов фронтовиков, а те кто сейчас тусуется у нас и в других странах - это продукт воспитания либеральной партии Единая Россия. Да , сейчас время проверки на вшивость. Те кто тут отсиживается не достоин никакого уважения.
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:50
Цитата:
А я вам как 111-ый просто скажу - врёте.
Россия конечно переняла долги СССР и все погасила, за все союзные республики, которые всё ещё возмущаются, что их поимели. Но тем не менее - Россия за последние 100 лет - это просто не возможно.
abaika95:
А в России три раза за последние 100 лет
А в России три раза за последние 100 лет
А я вам как 111-ый просто скажу - врёте.
Россия конечно переняла долги СССР и все погасила, за все союзные республики, которые всё ещё возмущаются, что их поимели. Но тем не менее - Россия за последние 100 лет - это просто не возможно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13016
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:52
Цитата:
Согласен
Всем нашим кто тут последние 10 лет на форуме тусуется облизывая Россию и воспитанными на книгах про революцию надо первыми бежать в военкоматы России и идти защищать свою историческую родину от ворогов а потом по тем же книгам совершать революцию в России и свергать самодержавие))
рихард:
Те кто тут отсиживается не достоин никакого уважения.
Те кто тут отсиживается не достоин никакого уважения.
Согласен
Всем нашим кто тут последние 10 лет на форуме тусуется облизывая Россию и воспитанными на книгах про революцию надо первыми бежать в военкоматы России и идти защищать свою историческую родину от ворогов а потом по тем же книгам совершать революцию в России и свергать самодержавие))
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:54
Цитата:
Ну а что вам мешает бежать вторыми?
abaika95:
надо первыми бежать в военкоматы России и идти защищать свою историческую родину
надо первыми бежать в военкоматы России и идти защищать свою историческую родину
Ну а что вам мешает бежать вторыми?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13016
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 22:06
Цитата:
А я облизывал когда то тут россию как делали вы?
Эл-починно:
Ну а что вам мешает бежать вторыми?
Ну а что вам мешает бежать вторыми?
А я облизывал когда то тут россию как делали вы?
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 22:21
Цитата:
Глупые ребятишки
abaika95:
Парни разговорились понимая что я не нацик пришел их тут выгонять
Парни разговорились понимая что я не нацик пришел их тут выгонять
Глупые ребятишки
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 22:34
Цитата:
Мертвому плевать на уважение
рихард:
Те кто тут отсиживается не достоин никакого уважения.
Те кто тут отсиживается не достоин никакого уважения.
Мертвому плевать на уважение
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 22:39
Цитата:
Человек - прежде всего биологический организм, в firmware которого "зашит" инстинкт самосохранения. А воспитание, идеология - это software, которое по своей сути не должно иметь приоритета над "заводской прошивкой"
Дантист:
Причем про мужиков, которые добровольно идут Родину защищать никаких репортажей, а про этих, даже не знаю, как их назвать без мата, почти в каждом номере. Трус он и есть трус, юбку пусть носит, он недостоин называться мужчиной.
Причем про мужиков, которые добровольно идут Родину защищать никаких репортажей, а про этих, даже не знаю, как их назвать без мата, почти в каждом номере. Трус он и есть трус, юбку пусть носит, он недостоин называться мужчиной.
Человек - прежде всего биологический организм, в firmware которого "зашит" инстинкт самосохранения. А воспитание, идеология - это software, которое по своей сути не должно иметь приоритета над "заводской прошивкой"
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 23:16
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 23:17
Цитата:
Вот тут то согласен!
рихард:
Да , сейчас время проверки на вшивость. Те кто тут отсиживается не достоин никакого уважения.
Да , сейчас время проверки на вшивость. Те кто тут отсиживается не достоин никакого уважения.
Вот тут то согласен!
-
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