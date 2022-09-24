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≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45150
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
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В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18163
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:35
#15
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Эти два брата на очереди..

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13016
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 24.09.22 - 21:37
#16
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По городу толпами ходят пацаны с рюкзаками ищут где упасть отдохнуть
Подошёл к такой группе
Спросил россияне?
Их как ошпарило вопросом
Да и улыбаются заискивающе
Здрасьте
Здрасьте
Откуда прибыли?
С ЕКБ мы,тут товарищ живёт вот ждём когда подъедет (напряжённо)
Квартиру нашли?
Нет ещё,думаем на пару суток снять а потом по области разъехаться говорят что в рудном или лисаковске остались квартиры на долгий срок,нам главное чтобы интернет был(видно что боятся отвечать мало ли что)
Программисты?
Да почти,айтишники
Хорошая профессия отвечаю я
Парни переглядываются и расплываются в улыбке
Поговорили немного об айти сфере
Парни разговорились понимая что я не нацик пришел их тут выгонять
Спрашивают где можно не дорого покушать в городе только не мак,в маке уже были)
Посоветовал лагманную на Гашека,тандыр и мою узбечку также денерки центральные,кафе городок
Спросил что в России происходит?
Отвечают что бред там происходит,тягают всех подряд,они на созвоне с друзьями оставшимися там так вот чуть ли не целыми офисами в военкомат забирают по всей видимости работают через кадры
Стариков под 60 лет тягают
Больных людей
Видимо военкоматам плевать,они план выполняют
Тут подъехал их встречающий
Попрощались
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18163
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:38
#17
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Поток этих несчастных людей бешенный, забирают всех говорят, кривых больных, сейчас историю рассказали, больного отпинали своими дубинками соседа на глазах у всего дома и повезли в военкомат..
Ну и от страха все кто мог, начали бежать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18163
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:42
#18
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Цитата:
abaika95:
По городу толпами ходят пацаны с рюкзаками ищут где упасть отдохнуть

Не знаю как в Костанае, а в Рудном российских авто с какими то непонятными регионами, по 5-6 у каждого двора..
Раньше были 174 и 74 по моему, сейчас разные какие то..
Не грязные, но пыльные от дороги стоят.
До меня приехали 196 регион.
Около гостиниц вообще одни российки..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13016
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 24.09.22 - 21:45
#19
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Цитата:
Эл-починно:
я вообще не понимаю раздутия новости о мобилизации. В США как минимум 9-ть раз она проходила. И никакие СМИ не вякали.

А в России три раза за последние 100 лет
В 1914
В 1941
И вот сейчас
Поэтому и такой ажиотаж
Явно сейчас не такой наплыв патриотов как в 1941
И явно уже не 1914 когда крестьяне в порыве верности царю шли защищать братушек сербов
Больше походит на то если бы мобилизацию провели в конце 1916 года когда в России люди уже понимали что война ведётся преступная и ненужная
Так что Путин выстрелил себе во вторую ногу раздавая оружие тем кто не очень то его и любит
Скоро все эти орды мобилизованных когда попадут под первый обстрел обернут оружие против частей ВВ и ФСБ которые будут стоять за ними
Не зря же Путин чеченцев не стал призывать,понимал что ещё этого ему не хватало а в военкоматах мужики уже дерутся видео уже полно
В Омске к примеру мужики начали бить полицию и требовать чтобы они с ними в автобусы садились и ехали воевать
Начинается....
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
389
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 24.09.22 - 21:49
#20
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Медведев хотел создать общество потребителей, вот и результат. Из школьной программы выкинули "Как закалялась сталь" и другие произведения, воспитывающие патриотизм. Вместо них впихнули ересь европейскую. Те кто сейчас штурмует военкоматы, я уверен, воспитаны семьей, в которой почитают дедов фронтовиков, а те кто сейчас тусуется у нас и в других странах - это продукт воспитания либеральной партии Единая Россия. Да , сейчас время проверки на вшивость. Те кто тут отсиживается не достоин никакого уважения.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
779
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:50
#21
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Цитата:
abaika95:
А в России три раза за последние 100 лет

А я вам как 111-ый просто скажу - врёте.
Россия конечно переняла долги СССР и все погасила, за все союзные республики, которые всё ещё возмущаются, что их поимели. Но тем не менее - Россия за последние 100 лет - это просто не возможно. :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13016
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:52
#22
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Цитата:
рихард:
Те кто тут отсиживается не достоин никакого уважения.

Согласен
Всем нашим кто тут последние 10 лет на форуме тусуется облизывая Россию и воспитанными на книгах про революцию надо первыми бежать в военкоматы России и идти защищать свою историческую родину от ворогов а потом по тем же книгам совершать революцию в России и свергать самодержавие))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
779
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 21:54
#23
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Цитата:
abaika95:
надо первыми бежать в военкоматы России и идти защищать свою историческую родину


Ну а что вам мешает бежать вторыми? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13016
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 22:06
#24
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Цитата:
Эл-починно:
Ну а что вам мешает бежать вторыми?

А я облизывал когда то тут россию как делали вы?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17233
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 22:21
#25
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Цитата:
abaika95:
Парни разговорились понимая что я не нацик пришел их тут выгонять

Глупые ребятишки :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17233
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 22:34
#26
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Цитата:
рихард:
Те кто тут отсиживается не достоин никакого уважения.

Мертвому плевать на уважение
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17233
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 22:39
#27
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Цитата:
Дантист:
Причем про мужиков, которые добровольно идут Родину защищать никаких репортажей, а про этих, даже не знаю, как их назвать без мата, почти в каждом номере. Трус он и есть трус, юбку пусть носит, он недостоин называться мужчиной.

Человек - прежде всего биологический организм, в firmware которого "зашит" инстинкт самосохранения. А воспитание, идеология - это software, которое по своей сути не должно иметь приоритета над "заводской прошивкой" ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18163
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 23:16
#28
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Жаль пацанов..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18163
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 23:17
#29
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Цитата:
рихард:
Да , сейчас время проверки на вшивость. Те кто тут отсиживается не достоин никакого уважения.

Вот тут то согласен!
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