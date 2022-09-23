Отправлено: - 18:41

Vit:

Интереснно почему тогда ты в этой стране от квартиры в Челябинске не избавился, а наоборот ещё одну приобрёл?

alex_60:

пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.

alex_60:

бизнес по... казахски.

Цитата:А что с квартирами там случится?)Это вложение причем удачноеСейчас курс рубля мне на рукуНачнет падать (уже начал)Я начну сливать квартиры за дорогоТемболее многим скрывающимся от призыва нужны будут "темные" квартиры)Цитата:Возвращаться в Россию и выехать из КЗ разные вещи))Многие транзитом через Казахстана уехали в Турцию,Грузию и дальше куда не смогли купить билеты из РоссииЦитата:Причем мутят его тут также и русские)))Братушки так братам помогают)