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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:41
Цитата:
Проехали по дороге Карабалык-Федоровка, получили незабываемые впечатления и задумались, куда они попали. Я сам три недели назад, когда проезжал там на такси из Челябинского аэропорта, был впечатлен. Пыль столбом и камни в сторону. Сразу вспомнил про местного акима, который, говорят, очень много внимания уделяет местным дорогам.Кстати мой любимый сортир в Федоровке у подобия там автовокзала никуда не делся. Стоит и воняет. А приезжие еще не видели местного перестроенного внутри аэропорта. Тоже незабываемые впечатления были при вылете оттуда. Такого бардака я давно видел.
alex_60:
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.
Проехали по дороге Карабалык-Федоровка, получили незабываемые впечатления и задумались, куда они попали. Я сам три недели назад, когда проезжал там на такси из Челябинского аэропорта, был впечатлен. Пыль столбом и камни в сторону. Сразу вспомнил про местного акима, который, говорят, очень много внимания уделяет местным дорогам.Кстати мой любимый сортир в Федоровке у подобия там автовокзала никуда не делся. Стоит и воняет. А приезжие еще не видели местного перестроенного внутри аэропорта. Тоже незабываемые впечатления были при вылете оттуда. Такого бардака я давно видел.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:41
Цитата:
А что с квартирами там случится?)
Это вложение причем удачное
Сейчас курс рубля мне на руку
Начнет падать (уже начал)
Я начну сливать квартиры за дорого
Темболее многим скрывающимся от призыва нужны будут "темные" квартиры)
Цитата:
Возвращаться в Россию и выехать из КЗ разные вещи))
Многие транзитом через Казахстана уехали в Турцию,Грузию и дальше куда не смогли купить билеты из России
Цитата:
Причем мутят его тут также и русские)))
Братушки так братам помогают)
Vit:
Интереснно почему тогда ты в этой стране от квартиры в Челябинске не избавился, а наоборот ещё одну приобрёл?
Интереснно почему тогда ты в этой стране от квартиры в Челябинске не избавился, а наоборот ещё одну приобрёл?
А что с квартирами там случится?)
Это вложение причем удачное
Сейчас курс рубля мне на руку
Начнет падать (уже начал)
Я начну сливать квартиры за дорого
Темболее многим скрывающимся от призыва нужны будут "темные" квартиры)
Цитата:
alex_60:
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.
Возвращаться в Россию и выехать из КЗ разные вещи))
Многие транзитом через Казахстана уехали в Турцию,Грузию и дальше куда не смогли купить билеты из России
Цитата:
alex_60:
бизнес по... казахски.
бизнес по... казахски.
Причем мутят его тут также и русские)))
Братушки так братам помогают)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8889
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:48
Цитата:
М-да не дай бог на нас кто нибудь нападёт,чё делать то будем?
Наша армия даже хулиганов не смогла разогнать 5 января на улицах города,и обратились за за помощью к России.
abaika95:
Россия сдулась на войне против мелкой украины
Россия сдулась на войне против мелкой украины
М-да не дай бог на нас кто нибудь нападёт,чё делать то будем?
Наша армия даже хулиганов не смогла разогнать 5 января на улицах города,и обратились за за помощью к России.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 19:51
Вот поддерживаю Добринцова, у нас тоже огромная куча неразобранных дел, а мы всё про Россию. Пока не разобрался, что нам готовят власть имущие, не думаю что. что нибудь хорошее, расскажу о себе, я работаю в такси, периодически влетаю в ДТП, зачастую по своей вине, единственное в своё оправдание могу сказать, в сутки по 500 км это тяжеловато и иногда внимание ускользает, я не про это , когда штрафы заставляют брать кредиты. это тоже не в пользу государства, я вот целиком и полностью сейчас на стороне Украины, просто потому что на неё напали и у неё своя Священная война, а наши проблемы, кто будет решать, насколько, то , что сказал в обращении президент, соответствует чаяниям народа, почему нет совершенно обратной связи между депутатами и народом, насколько нам нужны партии, а может лучше депутат, на допустим 100- 50 тысяч человек. который будет перед нами ответственен и будет хотя бы раз в полгода перед нами отвечать?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 19:54
От имени 50 тыс человек, могут выступать 30 40 человек, всё равно это будет какое то изъявление мнения
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:26
У бывших петрушколэндцев праздник .Присоединение маленькой территорий к большому лесу. Радость особая ведь после того как они получат паспорт лесного жителя то автоматически станут сеньором помидором. А это билет на помидорный карнавал по извлечению томатного сока.
[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:53]
[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:53]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17233
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:32
Цитата:
А типа до этого из них сок не выдавливали..
YESNO:
А это билет на помидорный карнавал по извлечению томатного сока.
А это билет на помидорный карнавал по извлечению томатного сока.
А типа до этого из них сок не выдавливали..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:38
Цитата:
Да саранчу завели кучерявые у петрушколэндцев. Зная что лесные жители кедровых рощ очень не любят эту саранчу.
[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:39]
maxsaf:
А типа до этого из них сок не выдавливали..
А типа до этого из них сок не выдавливали..
Да саранчу завели кучерявые у петрушколэндцев. Зная что лесные жители кедровых рощ очень не любят эту саранчу.
[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:39]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:44
Мало того кучерявые из жителей кедровых рощ делают дятлопитеков.
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