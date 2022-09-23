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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
366
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:41
#2311
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Цитата:
alex_60:
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.


Проехали по дороге Карабалык-Федоровка, получили незабываемые впечатления и задумались, куда они попали. Я сам три недели назад, когда проезжал там на такси из Челябинского аэропорта, был впечатлен. Пыль столбом и камни в сторону. Сразу вспомнил про местного акима, который, говорят, очень много внимания уделяет местным дорогам.Кстати мой любимый сортир в Федоровке у подобия там автовокзала никуда не делся. Стоит и воняет. А приезжие еще не видели местного перестроенного внутри аэропорта. Тоже незабываемые впечатления были при вылете оттуда. Такого бардака я давно видел.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13016
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:41
#2312
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Цитата:
Vit:
Интереснно почему тогда ты в этой стране от квартиры в Челябинске не избавился, а наоборот ещё одну приобрёл?

А что с квартирами там случится?)
Это вложение причем удачное
Сейчас курс рубля мне на руку
Начнет падать (уже начал)
Я начну сливать квартиры за дорого
Темболее многим скрывающимся от призыва нужны будут "темные" квартиры)

Цитата:
alex_60:
пишут, уже возвращаться начали. 45 процентов выехали обратно в России после 12 часов пребывания в Кз.

Возвращаться в Россию и выехать из КЗ разные вещи))
Многие транзитом через Казахстана уехали в Турцию,Грузию и дальше куда не смогли купить билеты из России
Цитата:
alex_60:
бизнес по... казахски.

Причем мутят его тут также и русские)))
Братушки так братам помогают)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8889
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 18:48
#2313
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Цитата:
abaika95:
Россия сдулась на войне против мелкой украины

М-да не дай бог на нас кто нибудь нападёт,чё делать то будем?
Наша армия даже хулиганов не смогла разогнать 5 января на улицах города,и обратились за за помощью к России.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 19:51
#2314
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Вот поддерживаю Добринцова, у нас тоже огромная куча неразобранных дел, а мы всё про Россию. Пока не разобрался, что нам готовят власть имущие, не думаю что. что нибудь хорошее, расскажу о себе, я работаю в такси, периодически влетаю в ДТП, зачастую по своей вине, единственное в своё оправдание могу сказать, в сутки по 500 км это тяжеловато и иногда внимание ускользает, я не про это , когда штрафы заставляют брать кредиты. это тоже не в пользу государства, я вот целиком и полностью сейчас на стороне Украины, просто потому что на неё напали и у неё своя Священная война, а наши проблемы, кто будет решать, насколько, то , что сказал в обращении президент, соответствует чаяниям народа, почему нет совершенно обратной связи между депутатами и народом, насколько нам нужны партии, а может лучше депутат, на допустим 100- 50 тысяч человек. который будет перед нами ответственен и будет хотя бы раз в полгода перед нами отвечать?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.09.22 - 19:54
#2315
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От имени 50 тыс человек, могут выступать 30 40 человек, всё равно это будет какое то изъявление мнения
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:26
#2316
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У бывших петрушколэндцев праздник .Присоединение маленькой территорий к большому лесу. Радость особая ведь после того как они получат паспорт лесного жителя то автоматически станут сеньором помидором. А это билет на помидорный карнавал по извлечению томатного сока.

[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:53]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17233
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:32
#2317
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Цитата:
YESNO:
А это билет на помидорный карнавал по извлечению томатного сока.

А типа до этого из них сок не выдавливали..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:38
#2318
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Цитата:
maxsaf:
А типа до этого из них сок не выдавливали..

Да саранчу завели кучерявые у петрушколэндцев. Зная что лесные жители кедровых рощ очень не любят эту саранчу.

[Исправлено: YESNO, 24.09.2022 - 22:39]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.09.22 - 22:44
#2319
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Мало того кучерявые из жителей кедровых рощ делают дятлопитеков.
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