Отправлено: - 17:19

Vit:

раньше считал что помощь имеет немного другое значение . Ну да ладно

Цитата:Но ты же не хочешь наверно, чтобы я им сдавал по 15 тысяч в сутки, пользуясь их бедой?Я даю им как и сдавал всегда., Ни капельки не поднял цены.Да, там просят в Рудном по 150, 4 пацана на месяц, там посмотрим уже..Их родители привозят, две семьи..