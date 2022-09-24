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≡ "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45150
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
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В разговоре с корреспондентом «НГ» россияне рассказали о мотивах приезда в Казахстан, о ситуации в их стране и личном отношении к войне в Украине (последнее, кстати, было неоднозначным у прибывших).
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6708
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 24.09.22 - 16:11
#1
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Марик , начинай !!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11479
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 24.09.22 - 16:14
#2
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Что то мне подсказывает внутри, что они скоро разочаруются в казахстанском гостеприимстве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18157
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:21
#3
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Люблю вас россияне..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18157
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:24
#4
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Сегодня поток просто сумасшедший, звонят с ночи, сейчас буду готовить свою квартиру, где в Рудном жил..

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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
524
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 24.09.22 - 16:28
#5
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Через пару недель назад в Россию вернутся как всех наберут. Обычные сачкуны. Такие в любой стране есть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18157
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:30
#6
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18157
Re: "Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в...
Отправлено: 24.09.22 - 16:32
#7
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Сегодня 33 градуса, еду в Рудный, помогать нашим братьям россиянам..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18157
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:38
#8
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Из Москвы даже едут..
В Костанай



[Исправлено: 111, 24.09.2022 - 16:39]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11479
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:56
#9
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Я раньше считал что помощь имеет немного другое значение . Ну да ладно. Молодец Марик. Помогальщик.

[Исправлено: Vit, 24.09.2022 - 15:57]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17704
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 16:57
#10
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третья провокационная статья на одну тему в нг
за два дня.
когда Папа недавно приезжал в кз -
в нг на эту тему не было даже сообщения.
трафик, сорос, рулят.
платные провокаторы на подхвате.

[Исправлено: alex_60, 24.09.2022 - 17:00]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18157
"Вынуждены убегать" - Поток мигрантов из России в Костанайскую область увеличился вдвое. "НГ" поговорила с приехавшими
Отправлено: 24.09.22 - 17:19
#11
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Цитата:
Vit:
раньше считал что помощь имеет немного другое значение . Ну да ладно

Но ты же не хочешь наверно, чтобы я им сдавал по 15 тысяч в сутки, пользуясь их бедой?
Я даю им как и сдавал всегда., Ни капельки не поднял цены.
Да, там просят в Рудном по 150, 4 пацана на месяц, там посмотрим уже..
Их родители привозят, две семьи..
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