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"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45150
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 11:03
Депутаты сената и мажилиса парламента отреагировали на недавние заявления в адрес Казахстана, с которыми выступил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Они решительно осудили его за высокомерные, недружественные и необоснованные высказывания.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3297
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:35
Цитата:
Свободолюбивых украинцев никто на колени не поставит, они освобождают свои земли, Родину, защищают свои семьи.
юля елиссева:
Ждем освобождения очередных, захваченных ордой орков территорий, Збройными силами Украины
Ждем освобождения очередных, захваченных ордой орков территорий, Збройными силами Украины
Свободолюбивых украинцев никто на колени не поставит, они освобождают свои земли, Родину, защищают свои семьи.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 168
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 14:42
Языковые патрули, которые были, и прочие подобные проявления у нас это очень неприятные, мягко сказать, вещи. Корни этих явлений понятны - есть определенная травма у народа из-за действий большиков, жертвы от голода, репрессий, недальновидная политика централизации, насаждение своих людей и т.д. Отдельные элементы пытаются этим спекулировать. Моего соседа русского в школьные годы избила толпа приезжих аульских ребят. В Казахстан он все же вернулся еще в марте.
Но если господа тут перестанут называть солдат ВСУ нацистами, ваш мир не перевернется? Это где столько идейных нацистов надо набрать, чтобы сформировать целую армию.
А сабж нас очень даже касается. Жду в гости сестру с молодым человеком, которого родители отправляют подальше от возможного призыва. Хотя он не служил, и у него группа B в билете. Они считают, что самое время в окопы отправить всех депутатов.
Но если господа тут перестанут называть солдат ВСУ нацистами, ваш мир не перевернется? Это где столько идейных нацистов надо набрать, чтобы сформировать целую армию.
А сабж нас очень даже касается. Жду в гости сестру с молодым человеком, которого родители отправляют подальше от возможного призыва. Хотя он не служил, и у него группа B в билете. Они считают, что самое время в окопы отправить всех депутатов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5526
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 15:14
Неужели не понятно, если наш президент будет пророссийским и лизать Путина, сразу же попадут под санкции, поэтому демонстративно надо ругать Россию, а на деле помогать. Через нас идут все санкционные поставки, наберитесь терпения, всё устаканится.
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 15:28
Цитата:
Караул Русские Идут!!! Можешь закупать тушёнку, макароны и сидеть в погребе
111:
Разорвать все связи с Россией и дело с концом.. Ясно, что после Украины, агрессия пойдет в нашу сторону, вытаскивать Киргизию, выходить на Таджикистан и Узбекистан.. Как была хотелка и с Украиной, выходом на Ойропу.. Или помогать Украине, которая выжмет столько сока с России, которая более не будет думать в ближайшее время нападать на соседей.. А этих, в гаагский трибунал, за преступления против человечества..
Разорвать все связи с Россией и дело с концом.. Ясно, что после Украины, агрессия пойдет в нашу сторону, вытаскивать Киргизию, выходить на Таджикистан и Узбекистан.. Как была хотелка и с Украиной, выходом на Ойропу.. Или помогать Украине, которая выжмет столько сока с России, которая более не будет думать в ближайшее время нападать на соседей.. А этих, в гаагский трибунал, за преступления против человечества..
Караул Русские Идут!!! Можешь закупать тушёнку, макароны и сидеть в погребе
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 15:30
Цитата:
Нормальные украинцы вместе с союзными войсками освободят Украину от нацистского Ига. Дело времени.
юля елиссева:
Ждем освобождения очередных, захваченных ордой орков территорий, Збройными силами Украины. Тогда еще больше подгорать начнет в путинистов.
Ждем освобождения очередных, захваченных ордой орков территорий, Збройными силами Украины. Тогда еще больше подгорать начнет в путинистов.
Нормальные украинцы вместе с союзными войсками освободят Украину от нацистского Ига. Дело времени.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11479
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 15:37
Цитата:
viktorian85:И Украина только тогда станет свободной. А пока у власти нацики будет много крови. Увы. Жаль наши друзья по форуму этого не видят. Печально что они выбрали злую сторону в этом конфликте, но добро всегда побеждает.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 569
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 15:49
Обалденное добро, хоть бы только с автоматами . а то с штурмовиками, бомбардировщиками, да и наземное оружие. какое то совсем не человеколюбивое. одни огнемёты " Солнцепёк" чего стоят, человеческую плоть выжигают дотла, так чтобы ничего не осталось. А насчёт " Беркута" скажу так, лагерь Донбасса стоял тоже на Майдане, когда уничтожали " Беркут" они тихо снялись ночью и ушли. кто тогда мешал им поддержать силовиков?
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 16:33
Цитата:
Да пофиг на них. Мы то знаем с тобой что Путин правильно всё делает. Я ещё когда увидел в школе Мариуполя учебники где учили детей ненавидеть своих братьев по крови и восхвалять нацизм. И эти учебники печатали на западные гранты. То есть детей готовили ненавидеть своих. Так что пора заканчивать с нацистами. И Россия, Белоруссия и Украина будут снова жить вместе в радости и любви.
Vit:
И Украина только тогда станет свободной. А пока у власти нацики будет много крови. Увы. Жаль наши друзья по форуму этого не видят. Печально что они выбрали злую сторону в этом конфликте, но добро всегда побеждает.
И Украина только тогда станет свободной. А пока у власти нацики будет много крови. Увы. Жаль наши друзья по форуму этого не видят. Печально что они выбрали злую сторону в этом конфликте, но добро всегда побеждает.
Да пофиг на них. Мы то знаем с тобой что Путин правильно всё делает. Я ещё когда увидел в школе Мариуполя учебники где учили детей ненавидеть своих братьев по крови и восхвалять нацизм. И эти учебники печатали на западные гранты. То есть детей готовили ненавидеть своих. Так что пора заканчивать с нацистами. И Россия, Белоруссия и Украина будут снова жить вместе в радости и любви.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18157
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 16:49
Цитата:
Которых ты ненавидишь и обзываешь?
viktorian85:
Караул Русские Идут!!!
Караул Русские Идут!!!
Которых ты ненавидишь и обзываешь?
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