Отправлено: - 16:33

Vit:

И Украина только тогда станет свободной. А пока у власти нацики будет много крови. Увы. Жаль наши друзья по форуму этого не видят. Печально что они выбрали злую сторону в этом конфликте, но добро всегда побеждает.

Цитата:Да пофиг на них. Мы то знаем с тобой что Путин правильно всё делает. Я ещё когда увидел в школе Мариуполя учебники где учили детей ненавидеть своих братьев по крови и восхвалять нацизм. И эти учебники печатали на западные гранты. То есть детей готовили ненавидеть своих. Так что пора заканчивать с нацистами. И Россия, Белоруссия и Украина будут снова жить вместе в радости и любви.