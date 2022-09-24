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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18157
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:28
#7831
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Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25347
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:34
#7832
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Это в торговом центре города.
Кажлую осень что то - делают.
Это сделано из соломы... :oops: :-x :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17704
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:45
#7833
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тм ящик из под чето то.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25347
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 16:54
#7834
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Цитата:
alex_60:
тм ящик из под чето то.

Объявление на нём - стоит.
Виш пацан - читает... :-P :-x :-x
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17704
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 17:03
#7835
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Цитата:
drakon:
Виш пацан - читает..


а, да.
и две тетки рядом.
все с рюкзаками.
туристы наверное.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25347
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.09.22 - 17:10
#7836
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Цитата:
alex_60:
туристы наверное.

Это покупатели... :lol: :lol: ;-) ;-)
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