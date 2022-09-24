Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...

Отправлено: - 14:42

Языковые патрули, которые были, и прочие подобные проявления у нас это очень неприятные, мягко сказать, вещи. Корни этих явлений понятны - есть определенная травма у народа из-за действий большиков, жертвы от голода, репрессий, недальновидная политика централизации, насаждение своих людей и т.д. Отдельные элементы пытаются этим спекулировать. Моего соседа русского в школьные годы избила толпа приезжих аульских ребят. В Казахстан он все же вернулся еще в марте.

Но если господа тут перестанут называть солдат ВСУ нацистами, ваш мир не перевернется? Это где столько идейных нацистов надо набрать, чтобы сформировать целую армию.



А сабж нас очень даже касается. Жду в гости сестру с молодым человеком, которого родители отправляют подальше от возможного призыва. Хотя он не служил, и у него группа B в билете. Они считают, что самое время в окопы отправить всех депутатов.