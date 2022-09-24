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≡ "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45149
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 11:03
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Депутаты сената и мажилиса парламента отреагировали на недавние заявления в адрес Казахстана, с которыми выступил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Они решительно осудили его за высокомерные, недружественные и необоснованные высказывания.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3297
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:35
#30
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Цитата:
юля елиссева:
Ждем освобождения очередных, захваченных ордой орков территорий, Збройными силами Украины


Свободолюбивых украинцев никто на колени не поставит, они освобождают свои земли, Родину, защищают свои семьи.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
168
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 14:42
#31
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Языковые патрули, которые были, и прочие подобные проявления у нас это очень неприятные, мягко сказать, вещи. Корни этих явлений понятны - есть определенная травма у народа из-за действий большиков, жертвы от голода, репрессий, недальновидная политика централизации, насаждение своих людей и т.д. Отдельные элементы пытаются этим спекулировать. Моего соседа русского в школьные годы избила толпа приезжих аульских ребят. В Казахстан он все же вернулся еще в марте.
Но если господа тут перестанут называть солдат ВСУ нацистами, ваш мир не перевернется? Это где столько идейных нацистов надо набрать, чтобы сформировать целую армию.

А сабж нас очень даже касается. Жду в гости сестру с молодым человеком, которого родители отправляют подальше от возможного призыва. Хотя он не служил, и у него группа B в билете. Они считают, что самое время в окопы отправить всех депутатов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5526
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 15:14
#32
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Неужели не понятно, если наш президент будет пророссийским и лизать Путина, сразу же попадут под санкции, поэтому демонстративно надо ругать Россию, а на деле помогать. Через нас идут все санкционные поставки, наберитесь терпения, всё устаканится.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
522
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 15:28
#33
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Цитата:
111:
Разорвать все связи с Россией и дело с концом.. Ясно, что после Украины, агрессия пойдет в нашу сторону, вытаскивать Киргизию, выходить на Таджикистан и Узбекистан.. Как была хотелка и с Украиной, выходом на Ойропу.. Или помогать Украине, которая выжмет столько сока с России, которая более не будет думать в ближайшее время нападать на соседей.. А этих, в гаагский трибунал, за преступления против человечества..

Караул Русские Идут!!! Можешь закупать тушёнку, макароны и сидеть в погребе :lol:
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
522
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 15:30
#34
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Цитата:
юля елиссева:
Ждем освобождения очередных, захваченных ордой орков территорий, Збройными силами Украины. Тогда еще больше подгорать начнет в путинистов.

Нормальные украинцы вместе с союзными войсками освободят Украину от нацистского Ига. Дело времени.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11477
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 15:37
#35
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Цитата:
viktorian85:
И Украина только тогда станет свободной. А пока у власти нацики будет много крови. Увы. Жаль наши друзья по форуму этого не видят. Печально что они выбрали злую сторону в этом конфликте, но добро всегда побеждает.
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