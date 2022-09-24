Отправлено: - 13:54

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Всё при провокации запада и поддержке США. Гибнут люди. А Россию в Гаагу?

Цитата:Скоро Западу и США кирдык наверное будет. По крайней мере, Рос.ТВ так отмечают.