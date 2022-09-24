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"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
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Я робот(Пользователи)
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"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 11:03
Депутаты сената и мажилиса парламента отреагировали на недавние заявления в адрес Казахстана, с которыми выступил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Они решительно осудили его за высокомерные, недружественные и необоснованные высказывания.
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Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 13:48
Цитата:
Нет там никаких нацистов, пропаганду пересмотрел походу.
Vit:
. И надеюсь ты в курсе что неонацисты не только русских ненавидят, но и тебя. Не забывай это
. И надеюсь ты в курсе что неонацисты не только русских ненавидят, но и тебя. Не забывай это
Нет там никаких нацистов, пропаганду пересмотрел походу.
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 13:54
Цитата:
Скоро Западу и США кирдык наверное будет. По крайней мере, Рос.ТВ так отмечают.
Эл-починно:
Всё при провокации запада и поддержке США. Гибнут люди. А Россию в Гаагу?
Всё при провокации запада и поддержке США. Гибнут люди. А Россию в Гаагу?
Скоро Западу и США кирдык наверное будет. По крайней мере, Рос.ТВ так отмечают.
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 13:59
Цитата:
Отмечают, что в съёмных квартирах и гостиницах свободных мест нет.
111:
Была бы она, русские бы не приезжали сюда.. Это даже первоклашка заметит..
Была бы она, русские бы не приезжали сюда.. Это даже первоклашка заметит..
Отмечают, что в съёмных квартирах и гостиницах свободных мест нет.
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:04
Цитата:
Вашими молитвами, вернее ваши слова, да богу в уши!
Kairat stayer:
Скоро Западу и США кирдык наверное будет. По крайней мере, Рос.ТВ так отмечают.
Скоро Западу и США кирдык наверное будет. По крайней мере, Рос.ТВ так отмечают.
Вашими молитвами, вернее ваши слова, да богу в уши!
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:04
Ладно, наши поуехавшие поучают нас, советы дают, нужные, зачастую ненужные. Но депутаты путеводители то, никогда у нас не проживали, кроме В.Жириновского, царствие ему небесное.
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:08
Цитата:
Так, переживаю за поуехавших. Хотя, лет 50 так говорят, что кирдык будет, а он не наступает.
Эл-починно:
Вашими молитвами, вернее ваши слова, да богу в уши!
Вашими молитвами, вернее ваши слова, да богу в уши!
Так, переживаю за поуехавших. Хотя, лет 50 так говорят, что кирдык будет, а он не наступает.
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:10
Цитата:
Сегодня с утра звонят, с детьми, без детей, хотя бы на три дня до недели по 10 тысяч в сутки, чтоб хотя бы остановится, это с утра у меня всего 56 звонков, от россиян минимум 45..
И если бы в Казахстане юыла русофобия, звонили бы в таких количествах, особенно бывшие местные с Рудного, сегоднчшние россияне?
Причем казахские карточки берут уже как то на границе..
[Исправлено: 111, 24.09.2022 - 14:11]
Kairat stayer:
Отмечают, что в съёмных квартирах и гостиницах свободных мест нет.
Отмечают, что в съёмных квартирах и гостиницах свободных мест нет.
Сегодня с утра звонят, с детьми, без детей, хотя бы на три дня до недели по 10 тысяч в сутки, чтоб хотя бы остановится, это с утра у меня всего 56 звонков, от россиян минимум 45..
И если бы в Казахстане юыла русофобия, звонили бы в таких количествах, особенно бывшие местные с Рудного, сегоднчшние россияне?
Причем казахские карточки берут уже как то на границе..
[Исправлено: 111, 24.09.2022 - 14:11]
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:11
Цитата:
имею желание вас заверить, наступает и ещё как наступает - время придёт и наступит.
Kairat stayer:
а он не наступает.
а он не наступает.
имею желание вас заверить, наступает и ещё как наступает - время придёт и наступит.
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:13
Цитата:
Ты получаешь меньше халявы?
Точно..
Переезжай в Россию..
Или ты привык из за бугра провоцировать их?
Эл-починно:
наступает и ещё как наступает - время придёт и наступит.
наступает и ещё как наступает - время придёт и наступит.
Ты получаешь меньше халявы?
Точно..
Переезжай в Россию..
Или ты привык из за бугра провоцировать их?
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:15
Цитата:
отруби не употребляю.
111:
Ты получаешь меньше халявы?
Ты получаешь меньше халявы?
отруби не употребляю.
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:16
Цитата:
Меня не выпустят. Только по Европе.
111:
Переезжай в Россию..
Переезжай в Россию..
Меня не выпустят. Только по Европе.
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:18
Цитата:
Вы германцы хитрые все.
Тут вы гоните россиян на бойню, там вы помогаете украинцам оружием, чтоб россиян убивать..
Вам выгодно, когда славяне мочат друг друга..
И останется Великая Германия на из костях и так вы отомстите за поражение в 45м..
Вы очень двуличные..
Эл-починно:
отруби не употребляю.
отруби не употребляю.
Вы германцы хитрые все.
Тут вы гоните россиян на бойню, там вы помогаете украинцам оружием, чтоб россиян убивать..
Вам выгодно, когда славяне мочат друг друга..
И останется Великая Германия на из костях и так вы отомстите за поражение в 45м..
Вы очень двуличные..
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:19
Цитата:
По Рос.ТВ говорят, что они со всем Западом и США борятся, но на мой взгляд, потенциалы несопоставимы. При этом, ещё проклятые Запад и США технологическом плане далеко впереди.
Эл-починно:
Вашими молитвами, вернее ваши слова, да богу в уши!
Вашими молитвами, вернее ваши слова, да богу в уши!
По Рос.ТВ говорят, что они со всем Западом и США борятся, но на мой взгляд, потенциалы несопоставимы. При этом, ещё проклятые Запад и США технологическом плане далеко впереди.
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:21
Цитата:
Врешь как обычно.
Но тут ты за россиян, против блока НАТО, против Германии..
Наслушаешься так тебя и пойдешь убивать англичан и немцев..
В Украину..
А тем вы даете вооружение и Хана этому, наслушавшемуся таких как ты..
А ты сидишь и отправляешь следующего россиянина на бойню..
Вот так вы немцы и работаете..
Но никто из вас не приедит жить в ту же Россию..
Провокациями заниматься, да, но жить, никогда..
[Исправлено: 111, 24.09.2022 - 14:22]
Эл-починно:
Меня не выпустят.
Меня не выпустят.
Врешь как обычно.
Но тут ты за россиян, против блока НАТО, против Германии..
Наслушаешься так тебя и пойдешь убивать англичан и немцев..
В Украину..
А тем вы даете вооружение и Хана этому, наслушавшемуся таких как ты..
А ты сидишь и отправляешь следующего россиянина на бойню..
Вот так вы немцы и работаете..
Но никто из вас не приедит жить в ту же Россию..
Провокациями заниматься, да, но жить, никогда..
[Исправлено: 111, 24.09.2022 - 14:22]
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:27
Цитата:
Пусть приезжают, а то уехали в большие города, говорили, что там возможностей больше, ради будущего детей переезжаем и.т.д. Не тут то было, мобилизация, на печах условно лежать не получится. На мой взгляд, у тех кто приезжает, не рабское мышление, не хотят участвовать в братоубийственной войне.
111:
Сегодня с утра звонят, с детьми, без детей, хотя бы на три дня до недели по 10 тысяч в сутки, чтоб хотя бы остановится, это с утра у меня всего 56 звонков, от россиян минимум 45.. И если бы в Казахстане юыла русофобия, звонили бы в таких количествах, особенно бывшие местные с Рудного, сегоднчшние россияне?
Сегодня с утра звонят, с детьми, без детей, хотя бы на три дня до недели по 10 тысяч в сутки, чтоб хотя бы остановится, это с утра у меня всего 56 звонков, от россиян минимум 45.. И если бы в Казахстане юыла русофобия, звонили бы в таких количествах, особенно бывшие местные с Рудного, сегоднчшние россияне?
Пусть приезжают, а то уехали в большие города, говорили, что там возможностей больше, ради будущего детей переезжаем и.т.д. Не тут то было, мобилизация, на печах условно лежать не получится. На мой взгляд, у тех кто приезжает, не рабское мышление, не хотят участвовать в братоубийственной войне.
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