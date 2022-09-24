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≡ "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45149
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 11:03
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Депутаты сената и мажилиса парламента отреагировали на недавние заявления в адрес Казахстана, с которыми выступил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Они решительно осудили его за высокомерные, недружественные и необоснованные высказывания.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3297
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 13:48
#15
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Цитата:
Vit:
. И надеюсь ты в курсе что неонацисты не только русских ненавидят, но и тебя. Не забывай это


Нет там никаких нацистов, пропаганду пересмотрел походу.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3297
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 13:54
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Всё при провокации запада и поддержке США. Гибнут люди. А Россию в Гаагу?


Скоро Западу и США кирдык наверное будет. По крайней мере, Рос.ТВ так отмечают.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3297
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 13:59
#17
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Цитата:
111:
Была бы она, русские бы не приезжали сюда.. Это даже первоклашка заметит..


Отмечают, что в съёмных квартирах и гостиницах свободных мест нет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
768
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:04
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
Скоро Западу и США кирдык наверное будет. По крайней мере, Рос.ТВ так отмечают.

Вашими молитвами, вернее ваши слова, да богу в уши! :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3297
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:04
#19
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Ладно, наши поуехавшие поучают нас, советы дают, нужные, зачастую ненужные. Но депутаты путеводители то, никогда у нас не проживали, кроме В.Жириновского, царствие ему небесное.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3297
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:08
#20
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Цитата:
Эл-починно:
Вашими молитвами, вернее ваши слова, да богу в уши!


Так, переживаю за поуехавших. Хотя, лет 50 так говорят, что кирдык будет, а он не наступает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18149
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:10
#21
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Цитата:
Kairat stayer:
Отмечают, что в съёмных квартирах и гостиницах свободных мест нет.

Сегодня с утра звонят, с детьми, без детей, хотя бы на три дня до недели по 10 тысяч в сутки, чтоб хотя бы остановится, это с утра у меня всего 56 звонков, от россиян минимум 45..
И если бы в Казахстане юыла русофобия, звонили бы в таких количествах, особенно бывшие местные с Рудного, сегоднчшние россияне?
Причем казахские карточки берут уже как то на границе..

[Исправлено: 111, 24.09.2022 - 14:11]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
768
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:11
#22
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Цитата:
Kairat stayer:
а он не наступает.

имею желание вас заверить, наступает и ещё как наступает - время придёт и наступит. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18149
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:13
#23
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Цитата:
Эл-починно:
наступает и ещё как наступает - время придёт и наступит.

Ты получаешь меньше халявы?
Точно..
Переезжай в Россию..
Или ты привык из за бугра провоцировать их?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
768
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:15
#24
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Цитата:
111:
Ты получаешь меньше халявы?

отруби не употребляю. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
768
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:16
#25
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Цитата:
111:
Переезжай в Россию..

Меня не выпустят. 8-) Только по Европе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18149
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:18
#26
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Цитата:
Эл-починно:
отруби не употребляю.

Вы германцы хитрые все.
Тут вы гоните россиян на бойню, там вы помогаете украинцам оружием, чтоб россиян убивать..
Вам выгодно, когда славяне мочат друг друга..
И останется Великая Германия на из костях и так вы отомстите за поражение в 45м..
Вы очень двуличные..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3297
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:19
#27
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Цитата:
Эл-починно:
Вашими молитвами, вернее ваши слова, да богу в уши!


По Рос.ТВ говорят, что они со всем Западом и США борятся, но на мой взгляд, потенциалы несопоставимы. При этом, ещё проклятые Запад и США технологическом плане далеко впереди.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18149
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:21
#28
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Цитата:
Эл-починно:
Меня не выпустят.

Врешь как обычно.
Но тут ты за россиян, против блока НАТО, против Германии..
Наслушаешься так тебя и пойдешь убивать англичан и немцев..
В Украину..
А тем вы даете вооружение и Хана этому, наслушавшемуся таких как ты..
А ты сидишь и отправляешь следующего россиянина на бойню..
Вот так вы немцы и работаете..
Но никто из вас не приедит жить в ту же Россию..
Провокациями заниматься, да, но жить, никогда..

[Исправлено: 111, 24.09.2022 - 14:22]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3297
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 14:27
#29
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Цитата:
111:
Сегодня с утра звонят, с детьми, без детей, хотя бы на три дня до недели по 10 тысяч в сутки, чтоб хотя бы остановится, это с утра у меня всего 56 звонков, от россиян минимум 45.. И если бы в Казахстане юыла русофобия, звонили бы в таких количествах, особенно бывшие местные с Рудного, сегоднчшние россияне?


Пусть приезжают, а то уехали в большие города, говорили, что там возможностей больше, ради будущего детей переезжаем и.т.д. Не тут то было, мобилизация, на печах условно лежать не получится. На мой взгляд, у тех кто приезжает, не рабское мышление, не хотят участвовать в братоубийственной войне.
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