Отправлено: - 11:36

мы не слышим из их уст ссылки на Гегеля или Канта,

Цитата:Ну почему же? Вот:"Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса в одних руках."К-Ж Токаев. На встрече с представителями бизнеса