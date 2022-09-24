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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Увы вам, увы, господа...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45149
Аркадий ДЕНИСОВ: Увы вам, увы, господа...
Отправлено: 24.09.22 - 11:36
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Достоин внимания и тот факт, что о славном сыне казахского народа, поэте и мыслителе Абае Кунанбаеве вспомнил не Токаев и его свита, а Папа Римский Франциск. Нет сомнения, что он хорошо знаком и разделяет истины из «Слов назидания».
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
309
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Увы вам, увы, господа...
Отправлено: 24.09.22 - 11:36
#1
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Цитата:
мы не слышим из их уст ссылки на Гегеля или Канта, 


Ну почему же? Вот:

"Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса в одних руках."
К-Ж Токаев. На встрече с представителями бизнеса
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18136
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Увы вам, увы, господа...
Отправлено: 24.09.22 - 12:40
#2
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Автор рассказал прошлое, которое сам строил, посетовал на будущее, которое сам будет строить и....
Да ничего более..
Ты (образно) 30 лет голосовал за ту власть, 30 лет ей если не рукоплескал, то молчал, и теперь что, начал говорить, потому что тебе говорить разрешила власть Токаева?
Ну сказал..
Сделай!
Что же ты просто ноешь и ноешь..( образно).
Хоть палец о палец ударь наконец, что то возьми и сделай..
Мы ведь тоже интервью одного человека на день рождения можем помнить и помнить, но что это нам даст?
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
309
Аркадий ДЕНИСОВ: Увы вам, увы, господа...
Отправлено: 24.09.22 - 12:55
#3
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Цитата:
111:
Что же ты просто ноешь и ноешь..( образно).

...о том что почетным жителям города не платят почетные пособия
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