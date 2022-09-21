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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45149
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 01:30
Цитата:
lavprof:Я тож так подумал и думаю скоро все наладят и на границах всё утихнет и молодёж обратно поедит домой. Честно говоря эта мобилизация всех ошарашила, я тоже не ожидал такого поворота. А например летом я тут писал что азовцев с мариуполя всех отпустят домой ещё до нового года, так и получилось. Это слишком крупные персонажи и если в плен попадают то по любому путёвка домой. Многие спорили ещё .
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 18136
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 03:27
"Семь миллионов", Алина Райз, 2022
Пришла в наш дом повестка,
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня.
Жена и тёща подгоняют
-Иди скорей в военкомат!
Рюкзак мне старый собирают,
Буханку, кружку, доширак.
Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили как надо!
Чтоб гробовые нам пришли!
Ну шутка ли, семь миллионов!
Мы купим всё что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!
Жена кричит: куплю машину!
Сынишка хочет самокат,
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат.
И тесть кричит - ты будь героем!
В атаку первым там иди!
И тут я наконец-то понял,
Как много значу для семьи...
Пришла в наш дом повестка,
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня.
Жена и тёща подгоняют
-Иди скорей в военкомат!
Рюкзак мне старый собирают,
Буханку, кружку, доширак.
Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили как надо!
Чтоб гробовые нам пришли!
Ну шутка ли, семь миллионов!
Мы купим всё что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!
Жена кричит: куплю машину!
Сынишка хочет самокат,
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат.
И тесть кричит - ты будь героем!
В атаку первым там иди!
И тут я наконец-то понял,
Как много значу для семьи...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 939
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 06:57
Очень много страшных бед
Принёс Миру злобный дед.
Уж скорей бы в недомерка
Прилетела табакерка.
Принёс Миру злобный дед.
Уж скорей бы в недомерка
Прилетела табакерка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 939
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 07:03
Все мы видели эти километровые колонны техники (или как там эти новые "мобики" будут передвигаться). Генералы России серьезно думают, что в современных условиях ведения войны собирать вместе такие объемы живой силы и техники адекватно? И все мы видели, как эти колонны техники ярко пылают. Согласен с фразой Арестовича о том, что сейчас прилетевший снаряд убивает 20-30 орков, а после мобилизации будет убивать 50-60. И придется второй волне мобилизованных грузить мешки с первой. Ну или закапывать. Это уж как повезет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 939
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 07:26
Россия свое получает,но Господь,попустивший войну ,говорит:,,Пришла гордость,придет и посрамление!И поедет новая волна домой в кульках, как подарки к новому году. Вот уж семьи порадуются
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 08:39
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 08:45
Эстония хочет провести учения на границе с Россией. На крупнейшие в истории страны мобилизационные сборы призвали аж 2800 человек. Среди них — пехотинцы, стрелки и зенитчики. ▪️Милитаризация Эстонии выглядит поистине угрожающе. Через год на срочную службу в Эстонии хотят призвать на 300 человек больше, а через два года аж на 700! В республике надеются, что это усилит ее безопасность.
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 08:49
Всё, больше на форуме поговорить не о чем. Народ разделился на два лагеря.
Короче так! Россия победит. Нацики будут свергнуты. Кое кто пойдёт под трибунал.
Вобщем собрание закрыто, все расходимся по домам.
Короче так! Россия победит. Нацики будут свергнуты. Кое кто пойдёт под трибунал.
Вобщем собрание закрыто, все расходимся по домам.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17699
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 09:50
Цитата:
согласен.
просто смотрим многомиллионные митинги и концерты "своих не сдаем" по все Россми.
Vit:
согласен.
просто смотрим многомиллионные митинги и концерты "своих не сдаем" по все Россми.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 789
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 11:42
У мохнорылых праздник . Сколько петрушклендцев и жителей кедровых рощ отправили на помидорные поля где где делают помидорный сок .
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 789
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 11:57
Дятлопетеки не поймут до сих пор , что производство томатного сока выходит на промышленные масштабы .
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