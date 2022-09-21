Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России

Отправлено: - 03:27

"Семь миллионов", Алина Райз, 2022





Пришла в наш дом повестка,

Лежу и слышу как жена

Со всей семьёю делит шкуру

В бою убитого меня.

Жена и тёща подгоняют

-Иди скорей в военкомат!

Рюкзак мне старый собирают,

Буханку, кружку, доширак.

Не вздумай сдуру в плен сдаваться!

И без вести не пропади!

Чтоб труп оформили как надо!

Чтоб гробовые нам пришли!

Ну шутка ли, семь миллионов!

Мы купим всё что захотим!

Кредиты наши все закроем!

А летом все поедем в Крым!

Жена кричит: куплю машину!

Сынишка хочет самокат,

А тестю - новую теплицу

И самогонный аппарат.

И тесть кричит - ты будь героем!

В атаку первым там иди!

И тут я наконец-то понял,

Как много значу для семьи...