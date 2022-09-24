Прогноз на 5 дней
ясно+29°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 18% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45149
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 11:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты сената и мажилиса парламента отреагировали на недавние заявления в адрес Казахстана, с которыми выступил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Они решительно осудили его за высокомерные, недружественные и необоснованные высказывания.
Читать новость

viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
520
Re: "Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на...
Отправлено: 24.09.22 - 11:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксплуатируя надуманную тему казахского и прочих национализмов, такие горе-политики играют против интересов самой России.

Надуманную? Языковые патрули, всякие видео вали в свою расею, гопота докапывающая до слабых русскоязычных и т.д. В России я такого по отношению к казахам не видел. Там все дружно живут. И вместе сейчас на фронт идут воевать против нацистов на Украине как и в Великую Отечественную Войну.
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
917
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 11:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох и завидую же я нашим депутатам, есть время внимательно слушать какие-то радиостанции, смотреть какие-то телеканалы и следить за чьей-то болтавней... Или это у них работа такая?

[Исправлено: KOS77, 24.09.2022 - 10:43]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18136
"Хамский выпад". Парламентарии отреагировали на провокационное заявление российского депутата
Отправлено: 24.09.22 - 12:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разорвать все связи с Россией и дело с концом..
Ясно, что после Украины, агрессия пойдет в нашу сторону, вытаскивать Киргизию, выходить на Таджикистан и Узбекистан..
Как была хотелка и с Украиной, выходом на Ойропу..
Или помогать Украине, которая выжмет столько сока с России, которая более не будет думать в ближайшее время нападать на соседей..
А этих, в гаагский трибунал, за преступления против человечества..

[Исправлено: 111, 24.09.2022 - 12:47]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Alehander, Iney, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS