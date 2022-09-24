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«Вода чайного цвета». Жительница Костанайской области судится с ГКП из-за некачественной услуги
«Вода чайного цвета». Жительница Костанайской области судится с ГКП из-за некачественной услуги
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