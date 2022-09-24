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≡ «Вода чайного цвета». Жительница Костанайской области судится с ГКП из-за некачественной услуги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45147
«Вода чайного цвета». Жительница Костанайской области судится с ГКП из-за некачественной услуги
Отправлено: 24.09.22 - 08:42
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Предварительное заседание по иску жительницы п. Тобол к водоснабжающей организации ГКП «Тобол» прошло 22 сентября. Истицу не устраивает качество и режим подачи питьевой воды.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5525
Re: «Вода чайного цвета». Жительница Костанайской области...
Отправлено: 24.09.22 - 08:42
#1
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Как же вам повезло, а нам надо заварку покупать, а у вас сразу из крана
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