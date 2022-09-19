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≡ Перевооружение армии
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45147
Перевооружение армии
Отправлено: 19.09.22 - 10:24
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Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1492
Перевооружение армии
Отправлено: 21.09.22 - 07:34
#150
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Цитата:
111:
То есть ты предлагаешь сделать геноцид против всего народа?

Ты тут уже полгода нудишь, что Россия УЖЕ делает геноцид против целого народа. Так в чем дело? Ты определись - делает, или не делает
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
568
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 21.09.22 - 07:43
#151
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полдня убил, чтобы прочитать все комменты, одно могу сказать, ты не прав, причём все, потому что судьба наша зависит от человека, который сидит, я уж не знаю где, нажмёт он красную кнопку или нет? Не верите? А я до 24 февраля тоже не верил, по теме зачем теперь перевооружение армии
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
568
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 21.09.22 - 07:51
#152
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С точки зрения психологии во всяком случае моей, Путин подощел к к так называемой красной черте и все возможности у него есть, мы можем только с надеждой смотреть на него, я молюсь за него
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
843
Re: Перевооружение армии
Отправлено: 21.09.22 - 08:13
#153
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Дроны нужны для разведки, для пехоты. Да и спутники нужны. А то постоянно на кого-то надеяться не стоит. В 18-19 веке на Россию против джунгаров, сейчас снова на Россию или Китай.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8889
Перевооружение армии
Отправлено: 21.09.22 - 09:30
#154
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Цитата:
111:
И с шашками наголо на танки, не их война..

Ну,да,они только бомбить умеют мирных жителей в Югославии,Ираке,Сирии,Ливане ,а с Афганистана просто позорно бежали,вот такая она хвалённая армия НАТО.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18134
Перевооружение армии
Отправлено: 21.09.22 - 10:25
#155
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Цитата:
Добринцофф:
Ну,да,они только бомбить умеют мирных жителей в Югославии,Ираке,Сирии,Ливане ,а с Афганистана

Ну пока от их оружия, в небольших количествах, бежит вторая в мире по мощи армия..
Я вообще то об этом, а не о другом вопросе, где я с тобою солидарен.
Но по Сирии и Афгану там конечно и Россия и СССР стояли, но там солдаты как и в России лишь мясо, и за них никто не переживает.
В отличии от войск Нато.
В этом вопрос.
Для России сейчас, солдат это ничто, потому зэков набирают уже и идут лоб в лоб с теми же Хаймарсами.
Нато же, если касается огромного числа гибели их солдат, да, сворачиваются..
Это неправильно?
Бояться за свои вложения, за своих солдат?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3288
Перевооружение армии
Отправлено: 24.09.22 - 07:55
#156
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Недавно, выше в посте за №82 отмечал, что Израиль хочет изучать иранские дроны-камикадзе используемые в Украине, со слов А.Кушнарь они уже через Польшу предоставили технологию их уничтожения, ссылка ниже.

Цитата:
Kairat stayer:
Кайрат стайер: Почему именно у Израиля, Украины и Азербайджана нужно перенимать опыт. Все страны имеют положительный боевой опыт и дружественные нам страны. Как говорится, если критикуешь или пишешь своё мнение, тогда предлагай пути решения проблем.

За Израиль неоднократно отмечал, у них непримиримый противник Иран, последние предоставляют дроны камикадзе РФ, вчера отмечали. Израиль ранее в августе текущего года уже подверг бомбовым ударам завод по их производству на территории Ирана. В настоящее время отмечают, что израильские специалисты хотят изучать обломки дронов камикадзе используемые в Украине.

Украина ведёт боевые действия с РФ, положительного опыта для изучения и принятия в перспективе много. В части касающейся перевооружения, западные специалисты на МИГ-29 приспособили антирадарные ракеты и их успешно применяют на поле боя. Нам никто не запрещает модернизировать наш парк самолётов, с помощью иностранных специалистов, наших друзей. При этом, следует учитывать, что все ремонтные работы военной техники ранее в основном проводились в РФ, но в данное время им не до нас. Они сами по всему миру боеприпасы и комплектующие к Пионам, Гвоздикам и.т.д. ищут, просят у Северной Корей и Таджикистана. Про недостаточное количество оборудования и чипов, это отдельный разговор.

К положительному опыту Украины можно причислить организацию борьбы сил территориальной обороны, в частности г.Сумы, жители которого отстояли город, героически боролись против регулярной армии РФ. Азербайджан готовился к противостоянию задолго до Нагорно-Карабахского конфликта, модернизировали армию, закупали беспилотники у Израиля, Турции и.т.д.


Здесь за дроны:
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