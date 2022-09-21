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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 20 из 20«1...181920
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45147
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11473
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 01:30
#285
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Цитата:
lavprof:
Я тож так подумал и думаю скоро все наладят и на границах всё утихнет и молодёж обратно поедит домой. Честно говоря эта мобилизация всех ошарашила, я тоже не ожидал такого поворота. А например летом я тут писал что азовцев с мариуполя всех отпустят домой ещё до нового года, так и получилось. Это слишком крупные персонажи и если в плен попадают то по любому путёвка домой. Многие спорили ещё .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18134
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 03:27
#286
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"Семь миллионов", Алина Райз, 2022


Пришла в наш дом повестка,
Лежу и слышу как жена
Со всей семьёю делит шкуру
В бою убитого меня.
Жена и тёща подгоняют
-Иди скорей в военкомат!
Рюкзак мне старый собирают,
Буханку, кружку, доширак.
Не вздумай сдуру в плен сдаваться!
И без вести не пропади!
Чтоб труп оформили как надо!
Чтоб гробовые нам пришли!
Ну шутка ли, семь миллионов!
Мы купим всё что захотим!
Кредиты наши все закроем!
А летом все поедем в Крым!
Жена кричит: куплю машину!
Сынишка хочет самокат,
А тестю - новую теплицу
И самогонный аппарат.
И тесть кричит - ты будь героем!
В атаку первым там иди!
И тут я наконец-то понял,
Как много значу для семьи...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
939
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 06:57
#287
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Очень много страшных бед
Принёс Миру злобный дед.
Уж скорей бы в недомерка
Прилетела табакерка.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
939
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 07:03
#288
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Все мы видели эти километровые колонны техники (или как там эти новые "мобики" будут передвигаться). Генералы России серьезно думают, что в современных условиях ведения войны собирать вместе такие объемы живой силы и техники адекватно? И все мы видели, как эти колонны техники ярко пылают. Согласен с фразой Арестовича о том, что сейчас прилетевший снаряд убивает 20-30 орков, а после мобилизации будет убивать 50-60. И придется второй волне мобилизованных грузить мешки с первой. Ну или закапывать. Это уж как повезет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
939
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 07:26
#289
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Россия свое получает,но Господь,попустивший войну ,говорит:,,Пришла гордость,придет и посрамление!И поедет новая волна домой в кульках, как подарки к новому году. Вот уж семьи порадуются
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1492
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 08:39
#290
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1492
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 08:45
#291
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Эстония хочет провести учения на границе с Россией. На крупнейшие в истории страны мобилизационные сборы призвали аж 2800 человек. Среди них — пехотинцы, стрелки и зенитчики. ▪️Милитаризация Эстонии выглядит поистине угрожающе. Через год на срочную службу в Эстонии хотят призвать на 300 человек больше, а через два года аж на 700! В республике надеются, что это усилит ее безопасность.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11473
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 08:49
#292
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Всё, больше на форуме поговорить не о чем. Народ разделился на два лагеря.
Короче так! Россия победит. Нацики будут свергнуты. Кое кто пойдёт под трибунал.
Вобщем собрание закрыто, все расходимся по домам.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17699
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 24.09.22 - 09:50
#293
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Цитата:
Vit:

согласен.
просто смотрим многомиллионные митинги и концерты "своих не сдаем" по все Россми.
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