Отправлено: - 01:30

lavprof:

Цитата:Я тож так подумал и думаю скоро все наладят и на границах всё утихнет и молодёж обратно поедит домой. Честно говоря эта мобилизация всех ошарашила, я тоже не ожидал такого поворота. А например летом я тут писал что азовцев с мариуполя всех отпустят домой ещё до нового года, так и получилось. Это слишком крупные персонажи и если в плен попадают то по любому путёвка домой. Многие спорили ещё .