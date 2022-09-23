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≡ Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45146
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 09:26
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После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11472
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 23:57
#150
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Цитата:
111:
Давай выручай. Сам говорил надо помочь Думай, думай, может съехать к родственникам на время? Тем более дядя Сабыр за тебя подписался что ты всё от сердца делаешь. У тебя 10 хат. Можно думаю подселить к тому россиянину. Пусть подвинется не страшно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18133
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 24.09.22 - 00:02
#151
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Цитата:
Vit:
тебя 10 хат

Я же пять продал, и купил в Костанае одну..
Так что нету десяти..
Так бы конечно, помог..
Думал вы подсобите..
Но для вас это трусы и дезертиры, русские пацаны..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11472
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 24.09.22 - 00:10
#152
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Цитата:
111:
Я слово трусы не где не писал. И не осуждал людей на границе. Кто хочет воевать пусть идут, кто не хочет пусть не идут. Пока не наступит всеобщая мобилизация, а это уже другая будет история.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18133
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 24.09.22 - 00:12
#153
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Цитата:
Vit:
слово трусы не где не писал. И не

Вы россияне , которые на войну не идут, практически все так думаете, даже тут вон написали, алекс и таноми, что ненавидят таких..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18133
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 24.09.22 - 00:20
#154
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Ну как бы прикол, но из жизни все..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11472
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 24.09.22 - 00:23
#155
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Цитата:
111:
Щас всё на русских свалят. Цены на аренду выросли в два раза. Руские виноваты. Таксисты подняли цены, русские виноваты. Да ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18133
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 24.09.22 - 00:26
#156
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Цитата:
Vit:
Щас всё на русских свалят. Цены на аренду выросли в два раза. Руские виноваты. Таксисты

Я заметь, не обвинял русских..
Наоборот, для нас, нашей экономики приезд хотя бы одного миллиона русских, есть хорошо..
И я всегда это подчеркивал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18133
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 24.09.22 - 00:32
#157
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Цитата:
Vit:
русские

И еще, не я говорил, что русские , которые сюда едут от войны, предатели, трусы и дезертиры, это говорят твои друзья тут..
А вот мне лучше будет, чем больше людей, тем больше придут сюда на форум и я обязательно покажу им тех, кто выступает против своих же русских, обзывает их трусами и предателями и при этом сам не идет на войну..
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Страница 11 из 11«1...91011
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