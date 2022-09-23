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Vit:

русские

Цитата:И еще, не я говорил, что русские , которые сюда едут от войны, предатели, трусы и дезертиры, это говорят твои друзья тут..А вот мне лучше будет, чем больше людей, тем больше придут сюда на форум и я обязательно покажу им тех, кто выступает против своих же русских, обзывает их трусами и предателями и при этом сам не идет на войну..