Отправлено: - 22:49

111:

Не форум. Пишу в двух темах и в своей ВВ. Потому что мне жаль эти сломанные судьбы, которые не хотят идти убивать. Что мешает писать комментарии тебе? Пиши, запрещает то кто?

Цитата:Как же не форум? Именно что ни на есть форум. Я и написал комментарий.