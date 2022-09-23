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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 14 из 15«1...12131415»
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Куратор темы: Маркс
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3147
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 12:10
#196
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Цитата:
alex_60:
я вашего языка не знаю, на котором вы разговариваете. похоже другие тоже.


Подозревала же ранее (привет, Кайрат!:lol:): мутный тип!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3147
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 12:28
#197
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Цитата:
alex_60:
интересно, в Великобритании специально выращивают женщин на пост премьер министра с обликом бабы-яги,


:lol:
Как сказал Луи Буссенар об англичанке с подобной внешностью - "истинная дочь своего народа" (кажется в "Капитане Сорви-голова")
Кстати, инквизиция в Англии не так свирепствовала, как в Центральной Европе, так что списать на то, что всех красавиц сожгли, как ведьм, не получится. ;-)

[Исправлено: таноми52, 23.09.2022 - 12:35]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3147
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 12:34
#198
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Кстати, было ли обсуждение на форуме увольнения министра информации РК Аскара Умарова?
Министерил с января. Что-то я пропустила
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1028
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 13:09
#199
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Цитата:
таноми52:
Кстати, было ли обсуждение на форуме

неа, не было
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17697
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 15:32
#200
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помню давненько уже,лет семь- восемь назад,
или больше наверное даже,
автор статей в НГ Денисов ввел в обращение
определение человека- пургомет.
причем в отношении конкретного лица на форуме.
прошло время, год уже 2022,
конкретное лицо повзрослело,но как оказалось
ничего не изменилось.
короче смотрим часть вторую- "пургомет вернулся".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13010
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 15:36
#201
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Цитата:
alex_60:
или больше наверное даже, автор статей в НГ Денисов ввел в обращение определение человека- пургомет. причем в отношении конкретного лица на форуме. прошло время, год уже 2022, конкретное лицо повзрослело,но как оказалось ничего не изменилось. короче смотрим часть вторую- "пургомет вернулся

Неужто товарищ Денисов в кой то веке решил покритиковать свою персону и пургометом назвал себя?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17697
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 15:56
#202
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пургомет- это клеймо на всю жизнь.
как оказалось.

[Исправлено: alex_60, 23.09.2022 - 16:01]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17697
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 16:06
#203
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последние новости
97% жителей Донбасса изъявили желание присоединиться к РФ,
а оставшиеся 3% затруднились ответить.
В Херсонской области положительно ответили на вопрос о
присоединении региона к России 89% респондентов,
в Запорожской – 87%
. Против – по 2% в обеих областях.
Пока еще не определились с выбором 11% жителей Запорожской области
и 9% жителей Херсонской области
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17697
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 18:13
#204
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такое впечатление что филиал палаты номер пять открыли на форуме.
и таблеток ему не дают.
пожалейте человека, заберите его назад, пропадет ведь.

[Исправлено: alex_60, 23.09.2022 - 18:18]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17697
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 18:17
#205
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Цитата:
Гога:
Бедные Марик и Юля - ведь они так мечтают в НАТО войти !?!? Только не понятно --с какого ??? Переднего или заднего ???


Кайрат волнуется, про него забыли,
он же в OTAN состоял, теперь хочет в NATO, главным диванным экспердом по...
ну как в том мультике
ограбление по..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
563
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 18:38
#206
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№ 6 если вы Чехова забыли
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
563
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 18:45
#207
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Вообще то пургомёт, это прямое оскорбление, насколько я понимаю.Как то слова нужно выбирать, я понимаю, что Вы человек Путина, но нужно уважать и другое мнение
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
762
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 21:25
#208
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Цитата:
saba: И это говорят граждане не нашего государства, а что вы собственно имеете против него, есть какие то аргументы? У Ильяса может есть. по политическим причинам, а у Вас то. в чём причины. просто похихикать, какие вы убогие, вам никогда не достигнуть нас. нашей жизни, как то Вы уж простите вывели меня из себя, уж сильно как то Вы против, ладно бы приводили какие то аргументы. а то так просто

Ещё один? Грушевое или что покрепче? Какие аргументы вам нужны. Есть ли люди на Марсе? :lol: Цитата:
saba:
Вообще то пургомёт, это прямое оскорбление, насколько я понимаю.Как то слова нужно выбирать, я понимаю, что Вы человек Путина, но нужно уважать и другое мнение

Вообще то это просто слово. Как и вертолёт или пылесос. А тут просто про пургу нести или точнее метать. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11468
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 22:35
#209
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Кстати пропал с радаров наш Виктор Янг. Он же при переезде в Челябинск встал на учёт в военкомат. Скорей всего запасник. Чет не слыхать его. Незагребли его там случаем?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17697
Форумная эклектика
Отправлено: 23.09.22 - 23:13
#210
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противно заходить стало на нг
куча дерьма.
просто вонь.
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