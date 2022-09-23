Отправлено: - 21:25

saba: И это говорят граждане не нашего государства, а что вы собственно имеете против него, есть какие то аргументы? У Ильяса может есть. по политическим причинам, а у Вас то. в чём причины. просто похихикать, какие вы убогие, вам никогда не достигнуть нас. нашей жизни, как то Вы уж простите вывели меня из себя, уж сильно как то Вы против, ладно бы приводили какие то аргументы. а то так просто

saba:

Вообще то пургомёт, это прямое оскорбление, насколько я понимаю.Как то слова нужно выбирать, я понимаю, что Вы человек Путина, но нужно уважать и другое мнение

Цитата:Ещё один? Грушевое или что покрепче? Какие аргументы вам нужны. Есть ли люди на Марсе?Цитата:Вообще то это просто слово. Как и вертолёт или пылесос. А тут просто про пургу нести или точнее метать.