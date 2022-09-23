alex_60: интересно, в Великобритании специально выращивают женщин на пост премьер министра с обликом бабы-яги,
Как сказал Луи Буссенар об англичанке с подобной внешностью - "истинная дочь своего народа" (кажется в "Капитане Сорви-голова") Кстати, инквизиция в Англии не так свирепствовала, как в Центральной Европе, так что списать на то, что всех красавиц сожгли, как ведьм, не получится.
помню давненько уже,лет семь- восемь назад, или больше наверное даже, автор статей в НГ Денисов ввел в обращение определение человека- пургомет. причем в отношении конкретного лица на форуме. прошло время, год уже 2022, конкретное лицо повзрослело,но как оказалось ничего не изменилось. короче смотрим часть вторую- "пургомет вернулся".
alex_60: или больше наверное даже, автор статей в НГ Денисов ввел в обращение определение человека- пургомет. причем в отношении конкретного лица на форуме. прошло время, год уже 2022, конкретное лицо повзрослело,но как оказалось ничего не изменилось. короче смотрим часть вторую- "пургомет вернулся
Неужто товарищ Денисов в кой то веке решил покритиковать свою персону и пургометом назвал себя?))
последние новости 97% жителей Донбасса изъявили желание присоединиться к РФ, а оставшиеся 3% затруднились ответить. В Херсонской области положительно ответили на вопрос о присоединении региона к России 89% респондентов, в Запорожской – 87% . Против – по 2% в обеих областях. Пока еще не определились с выбором 11% жителей Запорожской области и 9% жителей Херсонской области
saba: И это говорят граждане не нашего государства, а что вы собственно имеете против него, есть какие то аргументы? У Ильяса может есть. по политическим причинам, а у Вас то. в чём причины. просто похихикать, какие вы убогие, вам никогда не достигнуть нас. нашей жизни, как то Вы уж простите вывели меня из себя, уж сильно как то Вы против, ладно бы приводили какие то аргументы. а то так просто
Ещё один? Грушевое или что покрепче? Какие аргументы вам нужны. Есть ли люди на Марсе? Цитата:
saba: Вообще то пургомёт, это прямое оскорбление, насколько я понимаю.Как то слова нужно выбирать, я понимаю, что Вы человек Путина, но нужно уважать и другое мнение
Вообще то это просто слово. Как и вертолёт или пылесос. А тут просто про пургу нести или точнее метать.
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