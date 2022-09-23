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≡ Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45146
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 09:26
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После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1272
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 22:34
#135
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Форум распух от 111го. Может назвать форум "реклама хат"? Хорош, завязывай всё через призму своих хат рассматривать, людям действительно трудновато, боятся будущего. Ты же имеешь с россиян, и тут же стебаешься над ними.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 22:43
#136
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Цитата:
olegggon:
Форум распух от 111го

Не форум.
Пишу в двух темах и в своей ВВ.
Потому что мне жаль эти сломанные судьбы, которые не хотят идти убивать.

Что мешает писать комментарии тебе?
Пиши, запрещает то кто?
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1272
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 22:49
#137
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Цитата:
111:
Не форум. Пишу в двух темах и в своей ВВ. Потому что мне жаль эти сломанные судьбы, которые не хотят идти убивать. Что мешает писать комментарии тебе? Пиши, запрещает то кто?

Как же не форум? Именно что ни на есть форум. Я и написал комментарий.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 23:17
#138
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Вот так относятся не идущие на фронт россияне, да и наши тоже, находящиеся на ыоруме тут, к своим соотечественникам, которые тоже не хотят идти на эту бойню..

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