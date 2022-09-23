Отправлено: - 20:33

111:

У нас на подъезде сегодня ращвесили объявления, куплю квартиру.. Никогда так не было, тут они дорогие, наверно просто совпадение..

saba:

у нас тоже повесили объявление, куплю 1 ком квартиру в вашем доме за 11 миллионов,

Цитата:Такие объявы даже в ЗТБ висят,обыкновенные перекупы,всегда они были.Цитата:В Кустанае норм. однушку за 11млн не купишь,поэтому и вешают.