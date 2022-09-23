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Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
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Я робот(Пользователи)
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- 45146
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 09:26
После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:
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Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 17:14
В таких как у нас городках там пачками стоят по 3 миллиона 4х комнатные.
У меня четырешка стоит под 40 миллионов.
Это даже выше на треть или на половину.
У меня четырешка стоит под 40 миллионов.
Это даже выше на треть или на половину.
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 17:16
Вот тут то россиянам и невыгодно, продавать там и покупать тут..
Если только питерцам и москвичам, другим миллионникам.
Но они то будут ориентироваться при побеге на Алматы и Астану.
Если только питерцам и москвичам, другим миллионникам.
Но они то будут ориентироваться при побеге на Алматы и Астану.
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 18:12
В вообщем да успокоил, невзирая на мой предыдущий коммент, как говорят, если тебе суждено, то от судьбы ты не уйдёшь, будем фаталистами
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 19:13
Блин, сегодня с России позвонило 18 человек..
И все в Рудном ищут..
И один посредник, типа заселит россиян по 17 тысяч, а мне по 7..
Но эти уже на следующей неделе едут, с Магадана что ли, где то Томск или что то в этом роде..
И все в Рудном ищут..
И один посредник, типа заселит россиян по 17 тысяч, а мне по 7..
Но эти уже на следующей неделе едут, с Магадана что ли, где то Томск или что то в этом роде..
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 19:37
Казах наш звонит, спрашивает квартира есть, нету говорю
- Все с России наверно?
- Да
- Бляха муха....
У нас на подъезде сегодня ращвесили объявления, куплю квартиру..
Никогда так не было, тут они дорогие, наверно просто совпадение..
- Все с России наверно?
- Да
- Бляха муха....
У нас на подъезде сегодня ращвесили объявления, куплю квартиру..
Никогда так не было, тут они дорогие, наверно просто совпадение..
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 20:03
у нас тоже повесили объявление, куплю 1 ком квартиру в вашем доме за 11 миллионов, раньше таких цен не было, мы стоим в очереди правда в Кунае, 3 х ком квартира, тоже 11 миллионов
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
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- 11468
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 20:17
Ну незнаю че вы тут понавыдумали. Куча объявлений на сайтах висят годами на продажу, не кто видимо не покупает. На нашем подъезде тоже иногда вижу бумажку куплю, сниму. Обычность. Чет Мереке панику тут навёл.
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 20:30
но такого не было, за 11 миллионов. ещё и срочно, точно нонсенс,Хотя может я и отстал от жизни, ну вроде бы 4 х этажное здание , хрущёвка. кухня, 5, 6 кв м, я перестроил , сделал студию всё равно холодильник пришлось поставить рядом с газплитой, благо холодильник почти советский покупал в 95 году Минск Атлант, выдержал
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 20:33
Цитата:
Такие объявы даже в ЗТБ висят,обыкновенные перекупы,всегда они были.Цитата:
В Кустанае норм. однушку за 11млн не купишь,поэтому и вешают.
111:
У нас на подъезде сегодня ращвесили объявления, куплю квартиру.. Никогда так не было, тут они дорогие, наверно просто совпадение..
У нас на подъезде сегодня ращвесили объявления, куплю квартиру.. Никогда так не было, тут они дорогие, наверно просто совпадение..
Такие объявы даже в ЗТБ висят,обыкновенные перекупы,всегда они были.Цитата:
saba:
у нас тоже повесили объявление, куплю 1 ком квартиру в вашем доме за 11 миллионов,
у нас тоже повесили объявление, куплю 1 ком квартиру в вашем доме за 11 миллионов,
В Кустанае норм. однушку за 11млн не купишь,поэтому и вешают.
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 20:34
Цитата:
Да,причём безнадёжно.
saba:
Хотя может я и отстал от жизни,
Хотя может я и отстал от жизни,
Да,причём безнадёжно.
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 20:39
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 21:20
р
(Полноправные пользователи)
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- 22.04.22
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- 58
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 21:37
......у кого то сушняк от словоблудия так езжай в Тобол да промочи глотку водой цвета чая.Предварительное заседание по иску жительницы п. Тобол к водоснабжающей организации ГКП «Тобол» прошло 22 сентября. Истицу не устраивает качество и режим подачи питьевой воды.30 лет незалежны а водопровод и дороги нормальные сделать не можите.Руки откуда растут?
р
(Полноправные пользователи)
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- 22.04.22
- Сообщений:
- 58
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 21:45
Практически такая же ситуация на автодорогах «Амангельды–Урпек-Рахмет-Алиби», «Шубалан-Карасу», «Аркалык-Ашутасты-Шиели», ремонт которых еще не закончен. Но уже сейчас на отремонтированных участках образовались ямы, выбоины и неровности.
...у самого бревно в глазу а у соседей соринку увидел,у себя порядок наведи,или придётся или ишака пересесть
...у самого бревно в глазу а у соседей соринку увидел,у себя порядок наведи,или придётся или ишака пересесть
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 22:31
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