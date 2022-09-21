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Эл-починно: Сергей Шойгу подчеркнул, что будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также люди с необходимыми Вооруженным силам России военными специальностями. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов

Цитата:Честно говоря пошли уже не стыковки. Наверху одно говорят, внизу военкоматы всем подряд повестки шлют. В Челябинске знакомому молодому человеку пришла повестка. У него нет боевого опыта, военной специальности. Он и женился то совсем не так давно.