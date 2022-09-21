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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 19 из 19«1...171819
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45146
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1028
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 13:38
#270
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Цитата:
111:
Он соврал

пруфы? (Мы сейчас говорим именно за фото)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 13:49
#271
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Цитата:
lavprof:
Мы сейчас говорим именно за фото)

Не замыливай тему.
Фото это в тырнете лежил, тырнет же сказал..
Как и тебе что то Нурбанчик..
Еще раз, ответь на мой вопрос.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 14:53
#272
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О как..

Четыре депутата Государственной думы изъявили желание поучаствовать в военных действиях на Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, в ближайшее время их прошения будут рассмотрены в Минобороны.
Андрей Турчак отметил, что получил заявления от четырех депутатов. Они просят его разрешить им отправиться в зону спецоперации и войти в состав вооруженных сил РФ.
Речь идет о председателе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрии Хубезове, зампреде комитета по обороне Дмитрии Саблине, зампреде комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталии Милонове и зампреде комитета по экономической политике, секретаре Хакасского реготделения «Единой России» Сергее Соколе.

«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это – быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Депутат Виталий Милонов уже заявил, что защита Родины — это священный долг каждого мужчины. По его словам, он не уклоняется от призыва в отличие от многих «диванных критиков».
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 20:58
#273
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Умереть во имя мобилизации, это круто..


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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 21:09
#274
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Самые чистые и главные патриоты..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
762
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 21:40
#275
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За первые сутки частичной мобилизации в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки, пришли около 10 тысяч россиян, находящихся в запасе. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.Представитель Минобороны также подчеркнул, что одним из основных факторов для вручения повестки запасникам является наличие у них боевого опыта. Цимлянский добавил, что число призывников по мобилизации определено штатной потребностью воинских частей.Ранее житель Читы, который попал под частичную мобилизацию, рассказал, как получил повестку. По словам россиянина, он раньше служил и является офицером запаса, но в боевых действиях не участвовал.21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также люди с необходимыми Вооруженным силам России военными специальностями. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11468
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 21:47
#276
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Цитата:
Эл-починно: Сергей Шойгу подчеркнул, что будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также люди с необходимыми Вооруженным силам России военными специальностями. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов
Честно говоря пошли уже не стыковки. Наверху одно говорят, внизу военкоматы всем подряд повестки шлют. В Челябинске знакомому молодому человеку пришла повестка. У него нет боевого опыта, военной специальности. Он и женился то совсем не так давно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 21:48
#277
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[Исправлено: 111, 23.09.2022 - 21:50]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 21:51
#278
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О, Нашу Газету и Диану Окремову в России уже знают..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 21:53
#279
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Продолжение.
Диана молодец!

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 21:57
#280
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Ну и угрозы нам и все такое, от российских пропагандистов..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 22:04
#281
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И почему я только от российских пропагандистов узнаю, о чем с Нашей Газетой говорил Абилов и что говорила Диана Окремова?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 22:25
#282
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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18122
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 22:28
#283
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