Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов. Читать новость
Четыре депутата Государственной думы изъявили желание поучаствовать в военных действиях на Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, в ближайшее время их прошения будут рассмотрены в Минобороны. Андрей Турчак отметил, что получил заявления от четырех депутатов. Они просят его разрешить им отправиться в зону спецоперации и войти в состав вооруженных сил РФ. Речь идет о председателе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрии Хубезове, зампреде комитета по обороне Дмитрии Саблине, зампреде комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталии Милонове и зампреде комитета по экономической политике, секретаре Хакасского реготделения «Единой России» Сергее Соколе.
«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это – быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», — написал Турчак в своем Telegram-канале.
Депутат Виталий Милонов уже заявил, что защита Родины — это священный долг каждого мужчины. По его словам, он не уклоняется от призыва в отличие от многих «диванных критиков».
За первые сутки частичной мобилизации в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки, пришли около 10 тысяч россиян, находящихся в запасе. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.Представитель Минобороны также подчеркнул, что одним из основных факторов для вручения повестки запасникам является наличие у них боевого опыта. Цимлянский добавил, что число призывников по мобилизации определено штатной потребностью воинских частей.Ранее житель Читы, который попал под частичную мобилизацию, рассказал, как получил повестку. По словам россиянина, он раньше служил и является офицером запаса, но в боевых действиях не участвовал.21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также люди с необходимыми Вооруженным силам России военными специальностями. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.
Эл-починно: Сергей Шойгу подчеркнул, что будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также люди с необходимыми Вооруженным силам России военными специальностями. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов
Честно говоря пошли уже не стыковки. Наверху одно говорят, внизу военкоматы всем подряд повестки шлют. В Челябинске знакомому молодому человеку пришла повестка. У него нет боевого опыта, военной специальности. Он и женился то совсем не так давно.
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