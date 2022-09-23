Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном

Отправлено: - 19:13

Блин, сегодня с России позвонило 18 человек..

И все в Рудном ищут..

И один посредник, типа заселит россиян по 17 тысяч, а мне по 7..

Но эти уже на следующей неделе едут, с Магадана что ли, где то Томск или что то в этом роде..