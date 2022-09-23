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≡ Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45146
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 09:26
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После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 17:14
#120
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В таких как у нас городках там пачками стоят по 3 миллиона 4х комнатные.
У меня четырешка стоит под 40 миллионов.
Это даже выше на треть или на половину.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 17:16
#121
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Вот тут то россиянам и невыгодно, продавать там и покупать тут..
Если только питерцам и москвичам, другим миллионникам.
Но они то будут ориентироваться при побеге на Алматы и Астану.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
558
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 18:12
#122
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В вообщем да успокоил, невзирая на мой предыдущий коммент, как говорят, если тебе суждено, то от судьбы ты не уйдёшь, будем фаталистами
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 19:13
#123
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Блин, сегодня с России позвонило 18 человек..
И все в Рудном ищут..
И один посредник, типа заселит россиян по 17 тысяч, а мне по 7..
Но эти уже на следующей неделе едут, с Магадана что ли, где то Томск или что то в этом роде..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 19:37
#124
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Казах наш звонит, спрашивает квартира есть, нету говорю
- Все с России наверно?
- Да
- Бляха муха....

У нас на подъезде сегодня ращвесили объявления, куплю квартиру..
Никогда так не было, тут они дорогие, наверно просто совпадение..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
558
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 20:03
#125
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у нас тоже повесили объявление, куплю 1 ком квартиру в вашем доме за 11 миллионов, раньше таких цен не было, мы стоим в очереди правда в Кунае, 3 х ком квартира, тоже 11 миллионов
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11466
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 20:17
#126
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Ну незнаю че вы тут понавыдумали. Куча объявлений на сайтах висят годами на продажу, не кто видимо не покупает. На нашем подъезде тоже иногда вижу бумажку куплю, сниму. Обычность. Чет Мереке панику тут навёл.
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