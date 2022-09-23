Re: "90% проб не отвечают требованиям" - Эксперты...

Отправлено: - 19:35

Я не эксперт в строительстве дорог. Но есть же всякие технадзор, архконтроль и ещё различные контролирующие организации. Нельзя ли приставить к каждой стройке человека или людей, чтобы непрерывно контролировали правильность укладки того же асфальта? И вписать эти требования в тендер.