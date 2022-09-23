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≡ "90% проб не отвечают требованиям" - Эксперты Наццентра заявили о плохом качестве дорог в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45146
"90% проб не отвечают требованиям" - Эксперты Наццентра заявили о плохом качестве дорог в Костанайской области
Отправлено: 23.09.22 - 13:27
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Такой высокий процент несоответствия отобранных кернов требованиям качества выявили эксперты Национального центра качества дорожных активов на трассе "Аулиеколь-Жалдама", ремонт которой начался в марте 2021 года и был продлен на 2022-й.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
177
Re: "90% проб не отвечают требованиям" - Эксперты...
Отправлено: 23.09.22 - 13:27
#1
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Подводя итоги заседания Архимед Бегежанович, я думал ушел в отставку, а он дал распоряжение...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
388
Re: "90% проб не отвечают требованиям" - Эксперты...
Отправлено: 23.09.22 - 13:30
#2
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он сам добровольно не уйдет с этого теплого места. Его надо спихивать.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
488
Re: "90% проб не отвечают требованиям" - Эксперты...
Отправлено: 23.09.22 - 18:09
#3
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"...найти средства на экспертизу качества дорог..."
Оригинально... А найти и наказать тех, кто виноват в таком качестве дорог ему в голову не приходит?
Потому что с себя начинать придётся?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1270
Re: "90% проб не отвечают требованиям" - Эксперты...
Отправлено: 23.09.22 - 19:35
#4
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Я не эксперт в строительстве дорог. Но есть же всякие технадзор, архконтроль и ещё различные контролирующие организации. Нельзя ли приставить к каждой стройке человека или людей, чтобы непрерывно контролировали правильность укладки того же асфальта? И вписать эти требования в тендер.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11466
Re: "90% проб не отвечают требованиям" - Эксперты...
Отправлено: 23.09.22 - 20:11
#5
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Я только знаю Карасу и Аркалык. Где остальные посёлки находятся наверно и гугл сразу не найдёт.
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