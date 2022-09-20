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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 447 из 448«1...445446447448»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.09.22 - 23:59
#6691
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Цитата:
maxsaf:
Не, не должен. Не сможешь)

Ну хорошо..
Не должен, менять твое мнение..
Потому что оно твое..
Это разумно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.09.22 - 19:37
#6692
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Что то горит в Костанае..
Как горят надежды тех сегодня, кого отправляют на фронт..

upload images
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.09.22 - 20:14
#6693
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Что то горит..
Вроде по НГ в тик токе сказали Узунколь..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 16:35
#6694
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Устанавливаем старенький добры турник, потом покрасим..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 16:38
#6695
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Остальное восстановим немного позже..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 16:40
#6696
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Ярмарка?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 17:02
#6697
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Машинки опять в сити центре..

upload pic
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
558
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 17:03
#6698
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ненавижу твой дом, что с одной стороны . что с другой подъезжаешь. прямо, а сдаёшь всё равно задним ходом, вот честно, гавно твой дом , не люблю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 19:15
#6699
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Цитата:
saba:
ненавижу твой дом, что с одной стороны

Таксисты не любят шлагбаумы, а клиенты что, не запускают на разворот?
У них же ключи есть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 19:16
#6700
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Сегодня привозим три камаза щебня..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 19:17
#6701
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Отгораживаемся еще, проходимцам делаем отдельную дорогу и закрываемся от них забором..
Вот что значит ОСИ..

фото загрузить
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 19:20
#6702
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огораживаемся по линии забора по всему универу..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 19:22
#6703
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня нашли наконец этот халяльный магазинчик кафе, правда закрылись они..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 19:25
#6704
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут вот стоит этот знаменитый дом..
Кто знает, тот поймет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.09.22 - 19:27
#6705
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Столб..

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Страница 447 из 448«1...445446447448»
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