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≡ Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
 
 
Страница 8 из 8«1...678
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45146
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 09:26
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После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18089
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 16:01
#105
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18089
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 16:02
#106
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18089
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 16:04
#107
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18089
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 16:06
#108
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Столько поломанных судеб..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18089
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 16:09
#109
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6706
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 16:09
#110
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Цитата:
111:
Нет, врешь именно ты..

---Правда на 30 сентября
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11460
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 16:12
#111
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Блин Мереке выдохни уже. Сходи с детьми в парк. Телефон с собой небери.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18089
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 16:13
#112
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В Рудном россияне снимают пока по неделям, от 10ти до 15ти тысяч сутки..
Хороший бизнес у них..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6706
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 16:13
#113
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Цитата:
Vit:

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18089
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 16:14
#114
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Цитата:
Vit:
Сходи с детьми в парк.

И так собираемся, но одно другому не мешает..
Очень переживаю за россиян..
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
461
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 16:26
#115
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Цены на билеты канеш фантастические, Москва - Алматы на завтра 1000$, на послезавтра 1200$...

Я за 999$ за два дня до объявления о всеобщей утилизации успел взять билеты Алматы - Доха - Нью-Йорк.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
547
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 16:32
#116
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ну да уж успокоил. а ты знаешь хочется жить, ну иногда между желаниями наших правителей
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18089
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 16:43
#117
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Цитата:
Артем Марусич:
Цены на билеты канеш фантастические, Москва - Алматы на завтра 1000$, на послезавтра 1200$...

Если есть билеты.
Через Дубай ведь еще летят в Астану, почти за 8 миллионов..
А это уже 17 штук зеленых..
Профайл
Страница 8 из 8«1...678
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