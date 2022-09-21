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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 18 из 18«1...161718
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45142
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
757
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 10:53
#255
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7 часов назад, источник: © РИА НовостиКадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254% ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Прослушать новость

mail.ru
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 10:59
#256
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Цитата:
lavprof:
которое просто перепостило фотку и частично новость из телеграм-канала, куда это фото с информацией

Нет.
Телеграмм канал перепостил фото.
Видишь, ты и тут пытаешься врать..
Уже российскому изданию Москвич не веришь..
Подай на него в суд..
Может это не Внуково, а аэропорт где то в Улан Уде..
Москвичи же не знают свои аэропорты, а ты знаешь..
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1024
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 11:07
#257
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Цитата:
111:
Телеграмм канал перепостил фото. Видишь, ты и тут пытаешься врать..

дак открой и посмотри, там внизу написано, что взято из телеграм-канала :lol: :lol: :lol: ну и кто из нас врет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 11:12
#258
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Цитата:
lavprof:
дак открой и посмотри, там внизу написано, что взято из телеграм-канала

И?
Я что то непоавильно сказал?
Телеграмм канал взял фото с другого СМИ, в чем проблема?
Ты уже определись, это Внуково или нет, прилетели птички или улетают..
Уже за последнюю соломинку хватаешься..
А может и телеграмм не на том смартфоне смотрим, может это и правда Улан Удэ?
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1024
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 11:15
#259
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Цитата:
111:
И? Я что то непоавильно сказал? Телеграмм канал взял фото с другого СМИ, в чем проблема?

в том, что фото прислано подписчиком в телеграм-канал, а твой журнал Москвич взял его из него, о чем прямо написал. Но если у тебя есть инфа о первоисточнике, давай, выкладывай.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 11:49
#260
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 11:52
#261
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Цитата:
lavprof:
том, что фото прислано подписчиком

Полагаю можешь прислать личное фото, сделанное в на время переделанном аэропорту Внуково для мобилизации, от 21-22 сентября?
Или все таки не переделанного?
У Нурбанчика есть личное фото от 21-22го?
Если есть, то докажите.
С понтолыги то, врать просто зачем?
Ах, распространять Фейки..

[Исправлено: 111, 23.09.2022 - 11:54]
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1024
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:04
#262
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Цитата:
111:
Если есть, то докажите.

ты сказал, что телеграм-канал взял фото из другого СМИ.
Цитата:
111:Телеграмм канал перепостил фото.

Ждем первоисточник.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:10
#263
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Цитата:
lavprof:
ты сказал, что телеграм-канал

Это уже вторично..
Убегаем от ответа?
То есть доказать не можем и не будем, что это там во Внуково, прилет или улет?
То телеграмм теперь не такой, то газета российская кстати..
Ну тогда зачем было вчера начинать эти понты, что это не Внуково и вообще столько мужиков прилетели внезапно откуда то?
Откуда интересно, с Европы, с Америки, с Тайланда, без жен, без сумок, без детей?
Теперь свое основное вранье вы благополучно забыли и обвинили....телеграмм!
Высший пилотаж!
А присмотришься, просто технично пытаетесь перевести свою ложь на то, что у оппонента штанишки не того цвета..
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1024
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:16
#264
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Цитата:
111:
Это уже вторично.. Убегаем от ответа?

убегаешь от ответа пока что только ты. Ты сначала пишешь что-то, а потом юлишь, когда разъяснений просят. Так будет первоисточник, или нет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:38
#265
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Цитата:
lavprof:
убегаешь от ответа пока что только

Для начала ответь про Внуково..
Так это прилет или улет и докажи..
А то уже смешно стало, вчера весь вечер врали, сегодня телеграмм вам надо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:42
#266
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Цитата:
111:
если нужная пояснительная бриагада: люди из зоны прилета не улетают)

Я говорил про зону прилета или Улета?

Так отвечать на вопрос еще заданный вчера, ты полагаю не будешь?

[Исправлено: 111, 23.09.2022 - 12:43]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:47
#267
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Цитата:
111:
Цитата: lavprof: И да, если хочешь показать эти зоны, покажи.. Мне просто интересно.. За 21-22 сентября..

И вот еще вчерашний..
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1024
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 13:03
#268
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Цитата:
111:
Так это прилет или улет и докажи..

тебе на пальцах разъяснил Нурбанчик. Если тебя это разъяснение не устраивает - докажи обратное. Первоисточник?
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Страница 18 из 18«1...161718
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