Отправлено: - 10:59

lavprof:

которое просто перепостило фотку и частично новость из телеграм-канала, куда это фото с информацией

Цитата:Нет.Телеграмм канал перепостил фото.Видишь, ты и тут пытаешься врать..Уже российскому изданию Москвич не веришь..Подай на него в суд..Может это не Внуково, а аэропорт где то в Улан Уде..Москвичи же не знают свои аэропорты, а ты знаешь..