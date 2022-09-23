Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 09:26
После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу: Читать новость
Да ладно Марик, не надо кошмарить, тех, кто уезжает. Моя мама ,покойная была с 1930 года, как началась война, она пошла на работу в колхоз, потом получила медаль" За доблестный труд в годы ВОВ, Всю жизнь она как мантру повторяла, лишь бы не было войны. понятно на казахском. Но тогда была справедливая война, за Родину на нас напали, в конце концов за Сталина, до последнего верила в Сталина, хотя как рассказывала, сторожа в конторе расстреляли, за то, что постелил газету с портретом Сталина, чтобы мягче было. а сейчас. пропаганда РФ говорит, что вся Украина это нацистское государство. при этом бомбит только русскоязычные районы , Харьков , Николаев иногда Одессу зацепят, опять может быть в какой раз , Украина не пересекала границы РФ, это РФ со своими вооруженными войсками пересекла границы суверенного государства и кто теперь агрессор? Кстати, по поводу САР, её тоже многие обвиняют в разных преступлениях, тем не менее позиция России была твёрдой, нас пригласило легитимное государство и мы имеем право находиться тут,с чем я абсолютно не спорю, почему же с Украиной совершенно не так?
Моя смотрит Тик Ток, казахстанцы там жалуются на повышение суточных хат, 30 тысяч в сутки, и это еще убитая хата.. Мы в Алматы снимали по 25. Мда, с этой мобилизацией и цены повышаются.. А еще россияне все стричься, мыться пойдут.. Миллион по моему приехало к нам?
saba: что они трусы, а если это принципиальная позиция?
Принципиальная? Так отстаивай свои принципы! Бей в набат против войны, "геноцида братского народа" (автор 211-й), пикетируй, митингуй, а не сваливай потихоньку Но разве трус на это способен? Вот так и проявляются трусливые, прикрывайся-не прикрывайся "принципами"
Моя с ужасом показала мне в Тик Токе, как уехавшие, сбедавшие или как их там, сжигают российские паспорта, одевают на себя флаг Украины и кричат Слава Украине.. Тик ток не смотрю, но сейчас о мобилизации весь Тикток кишит..
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