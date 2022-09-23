Отправлено: - 12:12

alex_60:

с аватарами Z несколько форумчан , наверное пора полицию вызывать.

viktorian85:

Нормальные люди на букву Z и прочие не обращают внимание.

Цитата:дак машины штрафуют по 590 статье, аватарам не выдашь за это)Но, честно говоря, дабы не провоцировать агрессивно настроенных казахстанцев - не стоит буквы на машинах рисовать) слишком неплохую работу сорос и иже с ним в стране провели)Одна проблема - теперь так могут специально делать, дабы разжигать дальше.Цитата: