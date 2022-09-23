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≡ Костанаец вызвал полицию из-за литеры "Z" на автомобиле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45142
Костанаец вызвал полицию из-за литеры "Z" на автомобиле
Отправлено: 23.09.22 - 11:03
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По словам читателя, приславшего это видео в редакцию "НГ", машина в таком виде простояла минимум сутки. Авто было припарковано возле дома на ул. Темирбаева, 39.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1066
Re: Костанаец вызвал полицию из-за литеры "Z" на...
Отправлено: 23.09.22 - 11:03
#1
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Да лан,сам нарисовал ;-) Машина цвета хаки
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Костанаец вызвал полицию из-за литеры "Z" на автомобиле
Отправлено: 23.09.22 - 11:08
#2
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О, хорошая новость..
Кто бы это не рисовал, прежде всего это уголовник, пропагандист войны и просто трус..
С такими надо бороться всеми доступными методами..
Ибо это ждуны новой войны.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
519
Костанаец вызвал полицию из-за литеры "Z" на автомобиле
Отправлено: 23.09.22 - 11:16
#3
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Надо писать так. У косианайца подгорела пятая точка от буквы Z и он вызвал полицию. Нормальные люди на букву Z и прочие не обращают внимание.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17684
Re: Костанаец вызвал полицию из-за литеры "Z" на...
Отправлено: 23.09.22 - 11:26
#4
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Увидел букву Z- и "Русский мир уже тут".
тут медициной пахнет.
это уровень-
пальчик покажи- и пациент смеяться начинает.
тут на форуме с аватарами Z несколько форумчан ,
наверное пора полицию вызывать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17684
Костанаец вызвал полицию из-за литеры "Z" на автомобиле
Отправлено: 23.09.22 - 11:30
#5
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кстати буква Z на машинах с регистрацией Астаны.
и ,о боже, на всех машинах буквы KZ.
"это уголовник, пропагандист войны и просто трус.."
из поста 2. кстати очередная провокация.

[Исправлено: alex_60, 23.09.2022 - 11:34]
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1024
Re: Костанаец вызвал полицию из-за литеры "Z" на...
Отправлено: 23.09.22 - 12:12
#6
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Цитата:
alex_60:
с аватарами Z несколько форумчан , наверное пора полицию вызывать.

дак машины штрафуют по 590 статье, аватарам не выдашь за это)
Но, честно говоря, дабы не провоцировать агрессивно настроенных казахстанцев - не стоит буквы на машинах рисовать) слишком неплохую работу сорос и иже с ним в стране провели)
Одна проблема - теперь так могут специально делать, дабы разжигать дальше.

Цитата:
viktorian85:
Нормальные люди на букву Z и прочие не обращают внимание.

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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1490
Re: Костанаец вызвал полицию из-за литеры "Z" на...
Отправлено: 23.09.22 - 12:57
#7
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Какой-нибудь русофоб-полудурок соседу отомстил
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