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≡ Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45142
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 09:26
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После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 12:26
#60
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Вот что говорят те, кто агитирует на войну, как у нас некоторые..



То есть желают смерти своим русским пацанам..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6702
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 12:28
#61
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Цитата:
111:
Что там написано?

----Полный бред и ахинея !! А вдруг тебя наградить хотели ?? А не приход по повестке - уголовная статья . :lol: :lol: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 12:28
#62
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Цитата:
Гога:
Полный бред и ахинея !

Так что там написано?
До конца прочитал?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6702
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 12:33
#63
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Цитата:
111:

---Эх ты , награды лишился и под статью попал . 8-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11457
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 12:37
#64
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Цитата:
111:
Что бы завтра же снизили квартплату тому россиянину который у тебя скрывается.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
541
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 12:38
#65
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Да ладно Марик, не надо кошмарить, тех, кто уезжает. Моя мама ,покойная была с 1930 года, как началась война, она пошла на работу в колхоз, потом получила медаль" За доблестный труд в годы ВОВ, Всю жизнь она как мантру повторяла, лишь бы не было войны. понятно на казахском. Но тогда была справедливая война, за Родину на нас напали, в конце концов за Сталина, до последнего верила в Сталина, хотя как рассказывала, сторожа в конторе расстреляли, за то, что постелил газету с портретом Сталина, чтобы мягче было. а сейчас. пропаганда РФ говорит, что вся Украина это нацистское государство. при этом бомбит только русскоязычные районы , Харьков , Николаев иногда Одессу зацепят, опять может быть в какой раз , Украина не пересекала границы РФ, это РФ со своими вооруженными войсками пересекла границы суверенного государства и кто теперь агрессор? Кстати, по поводу САР, её тоже многие обвиняют в разных преступлениях, тем не менее позиция России была твёрдой, нас пригласило легитимное государство и мы имеем право находиться тут,с чем я абсолютно не спорю, почему же с Украиной совершенно не так?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 12:49
#66
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Цитата:
Vit:
Что бы завтра же снизили квартплату тому россиянину который у тебя скрывается.

Он по дешевке и так живет.
Сейчас 150 ценник
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 12:53
#67
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Моя смотрит Тик Ток, казахстанцы там жалуются на повышение суточных хат, 30 тысяч в сутки, и это еще убитая хата..
Мы в Алматы снимали по 25.
Мда, с этой мобилизацией и цены повышаются..
А еще россияне все стричься, мыться пойдут..
Миллион по моему приехало к нам?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3147
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 12:56
#68
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Цитата:
saba:
что они трусы, а если это принципиальная позиция?


Принципиальная?
Так отстаивай свои принципы!
Бей в набат против войны, "геноцида братского народа" (автор 211-й), пикетируй, митингуй, а не сваливай потихоньку
Но разве трус на это способен?
Вот так и проявляются трусливые, прикрывайся-не прикрывайся "принципами"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 12:57
#69
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Моя с ужасом показала мне в Тик Токе, как уехавшие, сбедавшие или как их там, сжигают российские паспорта, одевают на себя флаг Украины и кричат Слава Украине..
Тик ток не смотрю, но сейчас о мобилизации весь Тикток кишит..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3147
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 12:58
#70
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Цитата:
111:
То есть желают смерти своим русским пацанам..


Совсем обезумело существо!
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1024
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 23.09.22 - 13:05
#71
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Цитата:
111:
То есть желают смерти своим русским пацанам..

где они желают смерти? Тут явно имеется ввиду, что если улетают, то пусть и живут там, не возвращаясь) хватит уже нести ипсошный бред. Лучше выкладывай фотки с очередями в военкоматах
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