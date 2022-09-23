Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...

Отправлено: - 12:38

Да ладно Марик, не надо кошмарить, тех, кто уезжает. Моя мама ,покойная была с 1930 года, как началась война, она пошла на работу в колхоз, потом получила медаль" За доблестный труд в годы ВОВ, Всю жизнь она как мантру повторяла, лишь бы не было войны. понятно на казахском. Но тогда была справедливая война, за Родину на нас напали, в конце концов за Сталина, до последнего верила в Сталина, хотя как рассказывала, сторожа в конторе расстреляли, за то, что постелил газету с портретом Сталина, чтобы мягче было. а сейчас. пропаганда РФ говорит, что вся Украина это нацистское государство. при этом бомбит только русскоязычные районы , Харьков , Николаев иногда Одессу зацепят, опять может быть в какой раз , Украина не пересекала границы РФ, это РФ со своими вооруженными войсками пересекла границы суверенного государства и кто теперь агрессор? Кстати, по поводу САР, её тоже многие обвиняют в разных преступлениях, тем не менее позиция России была твёрдой, нас пригласило легитимное государство и мы имеем право находиться тут,с чем я абсолютно не спорю, почему же с Украиной совершенно не так?