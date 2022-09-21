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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45142
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 757
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 10:53
7 часов назад, источник: © РИА НовостиКадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254% ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Прослушать новость
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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 10:59
Цитата:
Нет.
Телеграмм канал перепостил фото.
Видишь, ты и тут пытаешься врать..
Уже российскому изданию Москвич не веришь..
Подай на него в суд..
Может это не Внуково, а аэропорт где то в Улан Уде..
Москвичи же не знают свои аэропорты, а ты знаешь..
lavprof:
которое просто перепостило фотку и частично новость из телеграм-канала, куда это фото с информацией
которое просто перепостило фотку и частично новость из телеграм-канала, куда это фото с информацией
Нет.
Телеграмм канал перепостил фото.
Видишь, ты и тут пытаешься врать..
Уже российскому изданию Москвич не веришь..
Подай на него в суд..
Может это не Внуково, а аэропорт где то в Улан Уде..
Москвичи же не знают свои аэропорты, а ты знаешь..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1024
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 11:07
Цитата:
дак открой и посмотри, там внизу написано, что взято из телеграм-канала ну и кто из нас врет?
111:
Телеграмм канал перепостил фото. Видишь, ты и тут пытаешься врать..
Телеграмм канал перепостил фото. Видишь, ты и тут пытаешься врать..
дак открой и посмотри, там внизу написано, что взято из телеграм-канала ну и кто из нас врет?
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 11:12
Цитата:
И?
Я что то непоавильно сказал?
Телеграмм канал взял фото с другого СМИ, в чем проблема?
Ты уже определись, это Внуково или нет, прилетели птички или улетают..
Уже за последнюю соломинку хватаешься..
А может и телеграмм не на том смартфоне смотрим, может это и правда Улан Удэ?
lavprof:
дак открой и посмотри, там внизу написано, что взято из телеграм-канала
дак открой и посмотри, там внизу написано, что взято из телеграм-канала
И?
Я что то непоавильно сказал?
Телеграмм канал взял фото с другого СМИ, в чем проблема?
Ты уже определись, это Внуково или нет, прилетели птички или улетают..
Уже за последнюю соломинку хватаешься..
А может и телеграмм не на том смартфоне смотрим, может это и правда Улан Удэ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1024
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 11:15
Цитата:
в том, что фото прислано подписчиком в телеграм-канал, а твой журнал Москвич взял его из него, о чем прямо написал. Но если у тебя есть инфа о первоисточнике, давай, выкладывай.
111:
И? Я что то непоавильно сказал? Телеграмм канал взял фото с другого СМИ, в чем проблема?
И? Я что то непоавильно сказал? Телеграмм канал взял фото с другого СМИ, в чем проблема?
в том, что фото прислано подписчиком в телеграм-канал, а твой журнал Москвич взял его из него, о чем прямо написал. Но если у тебя есть инфа о первоисточнике, давай, выкладывай.
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 11:49
Комментарий удален модератором.
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 11:52
Цитата:
Полагаю можешь прислать личное фото, сделанное в на время переделанном аэропорту Внуково для мобилизации, от 21-22 сентября?
Или все таки не переделанного?
У Нурбанчика есть личное фото от 21-22го?
Если есть, то докажите.
С понтолыги то, врать просто зачем?
Ах, распространять Фейки..
[Исправлено: 111, 23.09.2022 - 11:54]
lavprof:
том, что фото прислано подписчиком
том, что фото прислано подписчиком
Полагаю можешь прислать личное фото, сделанное в на время переделанном аэропорту Внуково для мобилизации, от 21-22 сентября?
Или все таки не переделанного?
У Нурбанчика есть личное фото от 21-22го?
Если есть, то докажите.
С понтолыги то, врать просто зачем?
Ах, распространять Фейки..
[Исправлено: 111, 23.09.2022 - 11:54]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1024
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:04
Цитата:
ты сказал, что телеграм-канал взял фото из другого СМИ.
Цитата:
Ждем первоисточник.
111:
Если есть, то докажите.
Если есть, то докажите.
ты сказал, что телеграм-канал взял фото из другого СМИ.
Цитата:
111:Телеграмм канал перепостил фото.
Ждем первоисточник.
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:10
Цитата:
Это уже вторично..
Убегаем от ответа?
То есть доказать не можем и не будем, что это там во Внуково, прилет или улет?
То телеграмм теперь не такой, то газета российская кстати..
Ну тогда зачем было вчера начинать эти понты, что это не Внуково и вообще столько мужиков прилетели внезапно откуда то?
Откуда интересно, с Европы, с Америки, с Тайланда, без жен, без сумок, без детей?
Теперь свое основное вранье вы благополучно забыли и обвинили....телеграмм!
Высший пилотаж!
А присмотришься, просто технично пытаетесь перевести свою ложь на то, что у оппонента штанишки не того цвета..
lavprof:
ты сказал, что телеграм-канал
ты сказал, что телеграм-канал
Это уже вторично..
Убегаем от ответа?
То есть доказать не можем и не будем, что это там во Внуково, прилет или улет?
То телеграмм теперь не такой, то газета российская кстати..
Ну тогда зачем было вчера начинать эти понты, что это не Внуково и вообще столько мужиков прилетели внезапно откуда то?
Откуда интересно, с Европы, с Америки, с Тайланда, без жен, без сумок, без детей?
Теперь свое основное вранье вы благополучно забыли и обвинили....телеграмм!
Высший пилотаж!
А присмотришься, просто технично пытаетесь перевести свою ложь на то, что у оппонента штанишки не того цвета..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1024
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:16
Цитата:
убегаешь от ответа пока что только ты. Ты сначала пишешь что-то, а потом юлишь, когда разъяснений просят. Так будет первоисточник, или нет?
111:
Это уже вторично.. Убегаем от ответа?
Это уже вторично.. Убегаем от ответа?
убегаешь от ответа пока что только ты. Ты сначала пишешь что-то, а потом юлишь, когда разъяснений просят. Так будет первоисточник, или нет?
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:38
Цитата:
Для начала ответь про Внуково..
Так это прилет или улет и докажи..
А то уже смешно стало, вчера весь вечер врали, сегодня телеграмм вам надо..
lavprof:
убегаешь от ответа пока что только
убегаешь от ответа пока что только
Для начала ответь про Внуково..
Так это прилет или улет и докажи..
А то уже смешно стало, вчера весь вечер врали, сегодня телеграмм вам надо..
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:42
Цитата:
Так отвечать на вопрос еще заданный вчера, ты полагаю не будешь?
[Исправлено: 111, 23.09.2022 - 12:43]
111:
если нужная пояснительная бриагада: люди из зоны прилета не улетают)
Я говорил про зону прилета или Улета?
если нужная пояснительная бриагада: люди из зоны прилета не улетают)
Я говорил про зону прилета или Улета?
Так отвечать на вопрос еще заданный вчера, ты полагаю не будешь?
[Исправлено: 111, 23.09.2022 - 12:43]
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 12:47
Цитата:
И вот еще вчерашний..
111:
Цитата: lavprof: И да, если хочешь показать эти зоны, покажи.. Мне просто интересно.. За 21-22 сентября..
Цитата: lavprof: И да, если хочешь показать эти зоны, покажи.. Мне просто интересно.. За 21-22 сентября..
И вот еще вчерашний..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1024
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 13:03
Цитата:
тебе на пальцах разъяснил Нурбанчик. Если тебя это разъяснение не устраивает - докажи обратное. Первоисточник?
111:
Так это прилет или улет и докажи..
Так это прилет или улет и докажи..
тебе на пальцах разъяснил Нурбанчик. Если тебя это разъяснение не устраивает - докажи обратное. Первоисточник?
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