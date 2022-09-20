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≡ Поддерживаю: увеличить срок президенту Токаеву до 7 лет!!!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45142
Поддерживаю: увеличить срок президенту Токаеву до 7 лет!!!
Отправлено: 20.09.22 - 11:08
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Этот нехороший человек со своими пожарами чуть не увел всех нас от обсуждения - обращения в народ, посланного президентом. Что я из этого понял
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13001
Re: Поддерживаю: увеличить срок президенту Токаеву до 7 лет!!!
Отправлено: 20.09.22 - 11:08
#1
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Чем больше в народных новостях пропускают "Ильяса" тем больше колонка народных новостей дискредитируют себя.
Нет я за плюрализм и объективность пусть пишет но так получается он захватил народные новости и по сути опошлил
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18055
Re: Поддерживаю: увеличить срок президенту Токаеву до 7 лет!!!
Отправлено: 20.09.22 - 15:06
#2
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Как обычно, много лишнего, но я тоже поддерживаю президента.
Кто, если не мы?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3147
Поддерживаю: увеличить срок президенту Токаеву до 7 лет!!!
Отправлено: 22.09.22 - 11:34
#3
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Деньги Нацфонда тратить будут теперь с умом на безумные траты.

Может поменять местами? А уже было... другие варианты под УК подпадаюЦитата:


Воды нехватка, надо резать чёрных баранов, остальное дорого и долго.


50% Нацфонда — детям, а там что-то останется?


Источник:


Умно и с юмором!
Поддерживаю!

[Исправлено: таноми52, 22.09.2022 - 11:36]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25339
Re: Поддерживаю: увеличить срок президенту Токаеву до 7 лет!!!
Отправлено: 23.09.22 - 12:40
#4
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Цитата:

надо резать чёрных баранов,

Чёрную корову, надо - резать.
А не барана... :-o
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