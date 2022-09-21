Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • В-СВ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 17 из 17«1...151617
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45139
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
Читать новость

Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
993
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:30
#240
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
756
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:31
#241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вот сколько зарекался не спорить с идиотами ---и опять сорвался .

Да ладно, по настроению можно же. ;-) А иногда и нужно :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3285
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:52
#242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: Гога: Вот сколько зарекался не спорить с идиотами ---и опять сорвался . Да ладно, по настроению можно же. А иногда и нужно


Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3285
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 01:38
#243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Цитата: Гога: Вот сколько зарекался не спорить с идиотами ---и опять сорвался .

Эл-починно: Да ладно, по настроению можно же. А иногда и нужно


Выше, не в обиду сказано, я называю-обмен мнениями или дискуссия.
Профайл
Страница 17 из 17«1...151617
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS