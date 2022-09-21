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111:

Просто спросил, про какую зону, Улета или прилета, Плюса или Минуса на жаргоннном языке фронта про снаряды я говорил?

Цитата:дальше не буду даже что-то писать) как всегда сразу юлить, как прищучили