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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45139
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:08
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:09
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1009
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:09
Цитата:
дальше не буду даже что-то писать) как всегда сразу юлить, как прищучили
111:
Просто спросил, про какую зону, Улета или прилета, Плюса или Минуса на жаргоннном языке фронта про снаряды я говорил?
Просто спросил, про какую зону, Улета или прилета, Плюса или Минуса на жаргоннном языке фронта про снаряды я говорил?
дальше не буду даже что-то писать) как всегда сразу юлить, как прищучили
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:10
Цитата:
---и ге де ???????????
111:
Я ответил, читай выше..
Я ответил, читай выше..
---и ге де ???????????
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:10
Цитата:
Ну так и не надо, если не можешь сказать, что я написал..
lavprof:
дальше не буду даже что-то писать
дальше не буду даже что-то писать
Ну так и не надо, если не можешь сказать, что я написал..
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:11
Цитата:
Это я должен искать, что ты не увидел?
Гога:
-и ге де ????
-и ге де ????
Это я должен искать, что ты не увидел?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1009
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:13
Цитата:
ну надо быть слепым или в край соображалку потерять, дабы не увидеть цитирование твоих же комментов и не понять о чем в них говорится)
только не забывай про карму)
111:
Ну так и не надо, если не можешь сказать, что я написал..
Ну так и не надо, если не можешь сказать, что я написал..
ну надо быть слепым или в край соображалку потерять, дабы не увидеть цитирование твоих же комментов и не понять о чем в них говорится)
только не забывай про карму)
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:16
Блин, моя кухарка в третий раз орет, почему я с ней не смотрю уже второй фильм Игра теней, придется посмотреть, или досмотреть, потом ночью обязательно выйду..
Просто сидит и шкнит тут сейчас..
Кто женат, тот поймет..
Заранее извиняюсь..
Просто сидит и шкнит тут сейчас..
Кто женат, тот поймет..
Заранее извиняюсь..
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:18
Цитата:
----И выше смотрел , и ниже --- ответа как не было , так и нет . Еще раз повторю ---------***А , вообще , какого лешего тебя так волнует , что происходить в России ??? В Казахстане и Кустанае уже нет проблем , живете как в Швейцарии ?? Или если поднять проблемы в Казахстане ---то по шапке надают ??
111:
Я ответил, читай выше..
Я ответил, читай выше..
----И выше смотрел , и ниже --- ответа как не было , так и нет . Еще раз повторю ---------***А , вообще , какого лешего тебя так волнует , что происходить в России ??? В Казахстане и Кустанае уже нет проблем , живете как в Швейцарии ?? Или если поднять проблемы в Казахстане ---то по шапке надают ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2212
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:18
Ещё раз для одаренных кто фейки-передаст:
На колоннах что слева на фото видны табло где отображаются номера прилетевших рейсов, из-за большого количества прилетевших не видно багажной ленты по которой приходит багаж. На табло рейсы не высвечиваются, так как этот скриншот с видеозаписи где табло всегда "мерцают" на видео. В зоне пограничного контроля на вылет нет табло вылета, так как это зона государственной границы и именно к предоставлению информации по вылетам она отношения не имеет. Или наш оцифрованный прилетал в Турцию без багажа, чтобы по вот он не мог понять что это зона прилета в том числе и зал выдачи багажа судя по табло на колоннах?!
[Исправлено: Нурбанчик, 23.09.2022 - 00:31]
На колоннах что слева на фото видны табло где отображаются номера прилетевших рейсов, из-за большого количества прилетевших не видно багажной ленты по которой приходит багаж. На табло рейсы не высвечиваются, так как этот скриншот с видеозаписи где табло всегда "мерцают" на видео. В зоне пограничного контроля на вылет нет табло вылета, так как это зона государственной границы и именно к предоставлению информации по вылетам она отношения не имеет. Или наш оцифрованный прилетал в Турцию без багажа, чтобы по вот он не мог понять что это зона прилета в том числе и зал выдачи багажа судя по табло на колоннах?!
[Исправлено: Нурбанчик, 23.09.2022 - 00:31]
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:19
Цитата:
----Как можно искать то , чего нет ??
111:
Это я должен искать, что ты не увидел?
Это я должен искать, что ты не увидел?
----Как можно искать то , чего нет ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 756
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:21
Цитата:
Что Марика совсем занесло, уже как в своей ветке, семейные дела выставляет!
111:
Блин, моя кухарка
Блин, моя кухарка
Что Марика совсем занесло, уже как в своей ветке, семейные дела выставляет!
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:22
Цитата:
Цитата:
----Не , нельзя ----сразу ---расстрел на месте
111:
У вас что, уже нельзя?
У вас что, уже нельзя?
Цитата:
111:
гуляли. У вас что, уже нельзя?
гуляли. У вас что, уже нельзя?
----Не , нельзя ----сразу ---расстрел на месте
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:27
Вот сколько зарекался не спорить с идиотами ---и опять сорвался .
(Пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 993
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:29
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