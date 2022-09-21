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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45139
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18011
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:08
#225
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С этой мобилизацией, даже Израиль восстал..



[Исправлено: 111, 23.09.2022 - 00:09]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6696
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:09
#226
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1009
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:09
#227
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Цитата:
111:
Просто спросил, про какую зону, Улета или прилета, Плюса или Минуса на жаргоннном языке фронта про снаряды я говорил?

дальше не буду даже что-то писать) как всегда сразу юлить, как прищучили :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6696
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:10
#228
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Цитата:
111:
Я ответил, читай выше..

---и ге де ???????????
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18011
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:10
#229
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Цитата:
lavprof:
дальше не буду даже что-то писать

Ну так и не надо, если не можешь сказать, что я написал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18011
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:11
#230
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Цитата:
Гога:
-и ге де ????

Это я должен искать, что ты не увидел?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1009
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:13
#231
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Цитата:
111:
Ну так и не надо, если не можешь сказать, что я написал..

ну надо быть слепым или в край соображалку потерять, дабы не увидеть цитирование твоих же комментов и не понять о чем в них говорится)
только не забывай про карму)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18011
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:16
#232
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Блин, моя кухарка в третий раз орет, почему я с ней не смотрю уже второй фильм Игра теней, придется посмотреть, или досмотреть, потом ночью обязательно выйду..
Просто сидит и шкнит тут сейчас..
Кто женат, тот поймет..



Заранее извиняюсь..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6696
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:18
#233
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Цитата:
111:
Я ответил, читай выше..

----И выше смотрел , и ниже --- ответа как не было , так и нет . Еще раз повторю ---------***А , вообще , какого лешего тебя так волнует , что происходить в России ??? В Казахстане и Кустанае уже нет проблем , живете как в Швейцарии ?? Или если поднять проблемы в Казахстане ---то по шапке надают ??
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2212
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:18
#234
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Ещё раз для одаренных кто фейки-передаст:



На колоннах что слева на фото видны табло где отображаются номера прилетевших рейсов, из-за большого количества прилетевших не видно багажной ленты по которой приходит багаж. На табло рейсы не высвечиваются, так как этот скриншот с видеозаписи где табло всегда "мерцают" на видео. В зоне пограничного контроля на вылет нет табло вылета, так как это зона государственной границы и именно к предоставлению информации по вылетам она отношения не имеет. Или наш оцифрованный прилетал в Турцию без багажа, чтобы по вот он не мог понять что это зона прилета в том числе и зал выдачи багажа судя по табло на колоннах?! :-)

[Исправлено: Нурбанчик, 23.09.2022 - 00:31]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6696
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:19
#235
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Цитата:
111:
Это я должен искать, что ты не увидел?

----Как можно искать то , чего нет ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
756
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:21
#236
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Цитата:
111:
Блин, моя кухарка

Что Марика совсем занесло, уже как в своей ветке, семейные дела выставляет! :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6696
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:22
#237
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Цитата:
111:
У вас что, уже нельзя?

Цитата:
111:
гуляли. У вас что, уже нельзя?

----Не , нельзя ----сразу ---расстрел на месте :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6696
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:27
#238
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Вот сколько зарекался не спорить с идиотами ---и опять сорвался .
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
993
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 23.09.22 - 00:29
#239
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