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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45139
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6685
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 23:22
#195
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Цитата:
111:
Раз видел, докажи, будь добр..

---Кому доказывать ??? Тебе ??? Слетай во Внуково - ведь ты пока сам не увидишь --никому не веришь . Или денег на билет не хватает :lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
748
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 23:25
#196
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Цитата:
111:
Я у тебя спрашиваю, это не Внуково? Докажи..

Ты совсем с катушек съехал? Тебе уже объяснили, что это Внуково, только зона прилёта. :lol:
Что мне тебе и как доказывать? Ты же бойни за сахар в Казахстане не видел, и для тебя это значит, что их не было. Так чего тут распространяешь фигню всякую, которую тоже не видел? По твоей логике этого всего нет и не было, как и с сахаром. 8-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6685
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 23:26
#197
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Цитата:
111:
Докажи..

----Короче , ты полный мозго..б , долб...б. Мозги набекрень , бывает , и , к сожалению , не лечится.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
748
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 23:28
#198
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Цитата:
Гога:
ведь ты пока сам не увидишь --никому не веришь .

Ну тут вон сколько фейков выкидывает, верит ежечасно и самоотверженно, но не видел. Это новая модель. :lol:
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