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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45139
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
936
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 22:02
#180
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Москва оказалась в обороне как на востоке, так и на юге Украины.Поражения России на поле боя и объявленная мобилизация Кремлевские чиновники пытаются переложить вину с Путина на российских военных.В целом, Россия сейчас находится в состоянии обороны. Украина владеет инициативой, заставляя Россию принимать временные меры просто для того, чтобы избежать дальнейших потерь".Приказ президента РФ Владимира Путина о частичной военной мобилизации и угрозы применить ядерное оружие свидетельствуют о крахе вторжения в Украину.Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.Так что кривоногие агрономы, вперёд защищать свою историческую родину!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
936
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 22:04
#181
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Владимира Путина напоминают поведение Адольфа Гитлера, когда тот в последние дни Третьего Рейха пытался привлечь побольше воинов. Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bild. "Нынешнее поведение Путина напоминает мне Гитлера, который в последние дни Третьего Рейха муштровал ребят и стариков для Вермахта. Ирония судьбы: Путин делает то, что делали нацисты" - сказал Ходжес.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17995
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 22:05
#182
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Цитата:
Гога:
вообще

Не отходи от темы..
Пока вы Zетратриоты рекламируете тут эту бойню против украинского народа, нам казахстанцам, будет всегда о чем говорить тут..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
936
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 22:07
#183
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Казахстан заявил, что не будет выдавать постоянный вид на жительство гражданам России без разрешения Москвы, поскольку большое количество россиян стремится уехать из страны после объявления Кремлем частичной военной мобилизации.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6685
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 22:11
#184
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Цитата:
111:
Разумеется народ Казахстана, который не идет на бойню как скот..

----Не зарекайся , мало ли что может быть . А пойдет , ещё как пойдет .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6685
Re: Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 22:16
#185
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Цитата:
111:
рекламируете тут эту бойню

----Ну это по твоей части , не надо сваливать с твоей больной головы на здоровую . Везде и всюду , в любой ветке - твои фейки.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
748
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 22:50
#186
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Цитата:
Skeptic:
Германия (915 тыс. человек)

Не знаю точное число, но много их у нас тут. И на джипах ездиют и борзеют. Воспитания и приличия ведения себя в обществе ноль. На востоке Германии уже протесты бывают. Зажравшиеся сбежали.
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2211
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 22:51
#187
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Цитата:
111:
Кто то говорит что мужики в отпуск и на каникулы едут? Или в военкомат?

Да уж...
Фейки, фейки, фейки и их оцифрованные почитатели!
Цифровой, это зона прилета в международном секторе Внуково! Зона прилета, слева на фото кабинки с погранцами, после их прохождения ты выходишь в общий зал зоны прилета, а далее выходишь на привокзальную площадь.
Есть фейкометы, а есть вроде тебе подобных фейкопоедвтелей... Нда. :-(
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
748
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 22:53
#188
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Цитата:
Нурбанчик:

Марик просто ничего, кроме Кустаная не видел. И не представляет, сколько людей в международных аэропортах сабирается. Вот и верит всему - наивный. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
748
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 22:55
#189
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Цитата:
alex_60:
кто не служил, гнать надо из этой ветки. что они могут знать о мобилизации?

Согласен, уже вторую никчёмную ветку создал, ан нет всё же тут гадит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17995
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 23:03
#190
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Цитата:
Эл-починно:
Марик просто ничего, кроме Кустаная не видел.

Хех..
Это не Внуково..
Раз видел, докажи, будь добр..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17995
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 23:05
#191
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Что ни час, то прикол..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17995
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 23:09
#192
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
748
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 23:09
#193
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Цитата:
111:
Это не Внуково..

Да ну, а что же ты тогда разместил в своем посту 122 и зачем?
Проверять же надо!
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17995
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 22.09.22 - 23:18
#194
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Цитата:
Эл-починно:
Да ну, а что же ты тогда разместил в своем посту 122

Я у тебя спрашиваю, это не Внуково?
Докажи..
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