Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 27% влажность
  • В, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 522 из 522«1...520521522
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1004
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.22 - 14:41
#7816
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
после этого начал колоть дрова.

от души посмеялся с этого видео) умеет рассмешить)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17672
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.22 - 15:12
#7817
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот Дракон спокоен.
валежника насобирал, проблема закрыта.
можно отдохнуть.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25338
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.22 - 11:45
#7818
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как там, Кзылорда?
Плов - раздали?... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17995
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.22 - 16:42
#7819
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
534
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.22 - 17:10
#7820
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во сне снится, как я приготовил плов и пригласил тебя, падла один раз все хвалят, другой молчат, наверное гадость, беш у наших девчонок всегда выходит на ура , приезжай, ты же знаешь есть у казахов такая плохая черта, как гостеприимство
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
534
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.22 - 17:12
#7821
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон, это я тебе? Слабо ответить?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
534
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.22 - 17:14
#7822
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня друг из Германии приезжает, хотелось бы совместить приятное с хорошим, разумеется ты на десерт
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25338
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.22 - 17:50
#7823
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
как я приготовил плов и пригласил тебя, падла

Цитата:
saba:
Дракон, это я тебе

Цитата:
saba:
разумеется ты на десерт

И чем, ты - недоволен?...

:lol: :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17672
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.22 - 14:43
#7824
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И чем, ты - недоволен?...


тоже не понял,
понял что тебя назвали п...
это возмутительно конечно.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6685
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.22 - 19:48
#7825
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понял что тебя назвали п...----Неадекватных что -то стало многовато ?? Неужели осеннее обострение ?? :-x
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25338
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.22 - 23:06
#7826
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Неужели осеннее обострение ?? :-x

У него это ещё с весны... :lol: :oops: :-P
Профайл
Страница 522 из 522«1...520521522
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS